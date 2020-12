La mère de Tooka parle du manque de respect à l’égard de son fils mort influencé par le chef constant Keef

En 2012, Shondale Gregory, disciple de gangster de 15 ans, alias Tooka, a été tué par balle alors qu’il attendait à un arrêt de bus de Chicago.

Cela faisait partie d’une vague de violence liée aux gangs qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, à la fois dans et hors du jeu de rap.

Tooka était un rival du chef Keef et Sosa a popularisé le terme «fumer sur Tooka».

La mère de Tooka, Dominique Boyd, a parlé du manque de respect manifesté à son défunt fils dans une interview au Drea O Show. [Jump to three minutes.]

« C’est l’impact négatif [of his name] Je n’aime pas. Il a obtenu son surnom de l’hôpital », dit-elle.« Ils l’ont appelé «Attitude», je l’ai abrégé en «Tooka». … Je ne comprends pas comment ils pourraient être intimidés par quelqu’un qui a 15 ans et qui veut prendre une personne et veut en faire un brin d’herbe. Comment pouvez-vous passer de «fumer sur Tooka»? Comme d’où cela vient-il? Qui fume une personne décédée?