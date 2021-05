Bienvenue sur Mars! Bill Nye et Robert Zubrin saluent les nouveaux visiteurs de Red Planet.

Deux groupes de défense de l’espace de premier plan acclament la nouvelle génération de Mars explorateurs.

Alors que le rover Perseverance nouvellement débarqué de la NASA obtient la part du lion de la couverture aux États-Unis, les Émirats arabes unis et la Chine sont également entrés avec succès sur l’orbite de Mars en février.

Le PDG de la Planetary Society, Bill Nye, a exprimé son optimisme quant au fait que la Chine Tianwen-1 mission pourrait ouvrir des opportunités de collaboration entre le pays et les États-Unis, qui entretiennent des relations internationales délicates depuis des décennies sur des questions allant de la propriété intellectuelle à problèmes de sécurité et les droits de l’homme. Notamment, Tianwen-1 est une triple mission planifiée – un orbiteur, un atterrisseur et un rover – qui espère atterrir sur Mars ce printemps.

« Voici un exemple de collaboration entre scientifiques », a déclaré Nye à 45secondes.fr. « Oui, je comprends l’inquiétude des militaires. La technologie, ils ne veulent pas la transférer sans [addressing] piratage, abus de droits de propriété intellectuelle, etc. Mais le simple fait que les gens parlent – que les scientifiques chinois et occidentaux parlent de Mars – est vraiment significatif. «

Le président de la Mars Society, Robert Zubrin, a qualifié l’effort chinois de «chose remarquable» après d’autres réalisations récentes du programme, notamment premier atterrissage lunaire face cachée en 2019 et un mission de retour d’échantillons lunaires en 2020. « Il fusionne maintenant à sa place légitime avec les principaux pays du monde, et cela encouragera certainement beaucoup de Chinois à devenir scientifiques et ingénieurs. Je pense que c’est pourquoi ils l’ont fait », a déclaré Zubrin à 45secondes.fr.

le Mission Hope des EAU attire également l’attention pour l’accent mis sur l’apport d’expertise en science et en ingénierie dans ce petit pays arabe, qui investit massivement dans l’éducation en vue d’une économie post-pétrolière. Nye a déclaré que la vieille blague sur la complication de la science des fusées s’applique dans le cas de Hope, qualifiant l’accomplissement de « non trivial » parce que les EAU l’ont fait en orbite du premier coup. « Ce n’est pas facile, mec. Et ils l’ont fait. C’est vraiment fantastique », a-t-il déclaré.

Les Émirats arabes unis, la Chine et auparavant l’Inde (dont la mission Mars Orbiter arrivé à la planète rouge en 2014) représentent une nouvelle génération d’explorateurs planétaires. Traditionnellement, Mars a été la province de grandes agences spatiales des États-Unis, de l’Union soviétique et d’Europe.

Mais les changements dans la technologie des engins spatiaux, tels que la miniaturisation et les fusées moins chères, permettent aux petites agences spatiales de tirer beaucoup plus loin que jamais dans l’espace. Les satellites sont plus petits et plus puissants grâce aux progrès de l’informatique; les les tout premiers cubesats ont atteint Mars en 2018 avec la mission InSight de la NASA. Les fusées sont également plus légères et moins chères, en raison du nombre d’entreprises et de pays qui les fabriquent au cours de la dernière décennie et des améliorations continues des paramètres tels que la masse et les matériaux.

Nye et Zubrin ont également souligné le contexte dans lequel ces nouvelles missions spatiales se déroulent également. Lorsque la NASA et l’Union soviétique ont lancé leurs premières missions sur Mars dans les années 1960, les deux pays étaient en concurrence dans un contexte politique et militaire. « course spaciale « pour la domination, qui a également alimenté une grande partie de la poussée derrière les atterrissages sur la lune d’Apollo entre 1969 et 1972. Alors que la fierté nationale est toujours en jeu avec ces nouvelles missions sur Mars, ont reconnu Nye et Zubrin, ils voient un nouvel accent sur les avantages les plus modestes. de la science et de l’ingénierie au public à chaque lancement réussi.

« Ce que nous cherchons ici, ce n’est pas la domination, mais qui peut acquérir les connaissances humaines les plus vastes », a déclaré Zubrin, ajoutant que chaque petit pays se rendant sur Mars, incite d’autres pays à y aller. «Si vous deviez dire au Chili tout de suite, ‘Pourquoi ne faites-vous pas une mission sur Mars?’ cela semble plus possible parce que les EAU l’ont fait. «

La probabilité que ces missions apprennent de nouvelles choses sur le cosmos est également passionnante. « Ils le font parce que cela fait ressortir le meilleur des gens, cela fait ressortir le meilleur de leurs scientifiques et ingénieurs et inspire le pays, et vous allez faire des découvertes que vous n’aviez pas anticipées », a déclaré Nye. réalisations de nouveaux pays. «Vous allez en apprendre davantage sur le cosmos. Ensuite, il y a les choses pratiques – prédire le [Martian] météo et [testing] la communication. »

La Mars Society et la Planetary Society plaident régulièrement pour l’espace parmi les politiciens et le public américain, cherchant à obtenir plus de soutien pour leurs mandats individuels. La Mars Society, créée en 1998, appelle à explorer Mars et à «créer une présence humaine permanente sur la planète rouge», selon son site internet . La Planetary Society intègre les objectifs de la technologie spatiale et donne aux humains du monde entier une voix dans la planification à travers un mandat de «donner aux citoyens du monde les moyens de faire progresser la science et l’exploration spatiales».

Les objectifs à court terme de la Planetary Society sur Mars comprennent le soutien à la planification continue de la mission de retour d’échantillons et l’analyse des premiers résultats de la NASA. Hélicoptère d’ingéniosité , qui a effectué les premiers vols motorisés sur Mars cette année.

« Nous avons un hélicoptère assis sur Mars, tout le monde, ce n’est pas anodin », a souligné Nye. Bien qu’il ait parlé avec 45secondes.fr avant les vols historiques, il a noté l’importance des sorties et du projet dans son ensemble.

L’ajout d’une capacité d’hélicoptère sera « vraiment extraordinaire » non seulement pour la valeur même du vol, mais aussi pour donner un contexte précieux aux géologues. « Plutôt que de compter sur des caméras en orbite – qui sont extraordinaires et vous donnent des détails étonnants sur la surface martienne – [you will] être si proche de [the surface] avec ce drone… Allez. Ça va être fantastique. «

Zubrin a ajouté qu’il ne serait pas surpris si Elon Musk de SpaceX amène des gens sur Mars dans un proche avenir. Cela dit, il n’est pas tout à fait d’accord avec la méthodologie de Musk, bien qu’ils partagent certains éléments tels que l’utilisation des ressources de Mars in situ pour le carburant des vaisseaux spatiaux.

En termes simples, Zubrin « Mars Direct » la mission nécessite un véhicule de retour de la Terre (VRE) qui se lance sans équipage sur Mars et arrive sur la planète rouge six mois plus tard; par la suite, un nouvel habitat ERV et astronaute volerait vers la planète rouge tous les 26 mois pour amener des personnes et des fournitures sur Mars. Le vaisseau de Musk, en revanche, zoomez sur Mars par lui-même puis décoller à la fin de la mission; il y a pas de plans pour une base Mars séparée et Musk espère aller vite, dès 2024.

Zubrin dit qu’il ne pense pas que Starship soit adapté pour un décollage sur Mars en raison de sa taille, mais il a exprimé son admiration pour la vision de Musk; les deux hommes se sont rencontrés au début de l’année dernière à Boca Chica, au Texas, non loin de là où les vaisseaux sont généralement lancés. Zubrin dit que son impression est que Musk veut « y arriver » avec l’exploration de Mars plutôt que d’attendre qu’une agence spatiale comme la NASA le soutienne. « Il est déterminé et il ne fait rien pour plaire à quelqu’un d’autre », a déclaré Zubrin.

