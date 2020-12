La mère de Tooka demande en larmes à la fin de «fumer sur Tooka»

La mère de Tooka de Chicago, qui a été référencée par Lil Durk et le défunt roi Von, parle du mème irrespectueux «fumer sur Tooka».

Pour une raison quelconque, Internet a popularisé un mème extrêmement irrespectueux de «fumer sur» les cendres d’un rappeur décédé. Plus récemment, il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux au sujet de personnes « fumant sur le pack King Von » après que le rappeur ait été tué à Atlanta. La violence armée reste un problème à Chicago, en particulier au sein de la communauté rap de la ville. Tooka, un garçon de 15 ans qui a été assassiné à l’arrêt de bus de Chicago, est l’une des personnes les plus fréquemment citées dans ce meme, qui a même été utilisé par King Von lui-même et Lil Durk. La mère de Tooka, ainsi que les mères des rappeurs assassinés FBG Duck, Lil Mister et Ray Ray, dénoncent officiellement la violence à Chicago, ainsi que le mème nocif « fumer sur Tooka ». Assise à une table ronde avec la mère de FBG Duck et d’autres personnes, la mère de Tooka a demandé en larmes aux gens d’arrêter d’utiliser le mème.

« Il a obtenu son surnom de l’hôpital », a expliqué la mère de Tooka. «Ils l’ont appelé« Attitude », je l’ai abrégé en« Tooka ». … Je ne comprends pas comment ils ont pu être intimidés par quelqu’un qui avait 15 ans et qui veut prendre une personne et veut en faire une souche d’herbe. Comme comment pourriez-vous [say] «fumer sur Tooka? Comme d’où cela vient-il? Qui fume une personne décédée? Cela me bouleverse. Où s’arrête le manque de respect? Il est déjà mort. «

Elle a en outre expliqué qu’il était extrêmement blessant de continuer à lire des commentaires comme celui-là.

« Tooka est une personne à part entière. Il n’est pas une souche d’herbe », a-t-elle déclaré. « Il avait une mère et une famille ici. Il y avait des gens qui l’aimaient beaucoup ici. Donc tout ce truc, vous parlez tous de fumer sur Tooka et de le dissuader, vous ne pouvez pas danser avec le diable et attendez-vous à ce que Dieu vous pardonne. Vous ne pouvez pas faire cela. C’est l’un ou l’autre. «

