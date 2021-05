« Qui a tué Sarah ? » : une explication des références aux mythologies grecque et romaine

« Qui a tué Sara?«Est l’un des derniers succès de Netflix, entre autres à cause de l’histoire créée par José Ignacio Valenzuela qui, en plus du mystère, du drame et de l’intrigue, comprend des figures et des symbolismes trouvés dans la mythologie classique grecque et romaine.

Selon Screen Rant, la fiction mettant en vedette Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones, établit des liens entre ses personnages et des personnages bien connus représentés dans la mythologie classique.

Parmi les mythes et symbolismes utilisés dans « Qui a tué Sara?« Les références aux mythes de Diane, Jano et Méduse ressortent particulièrement.

DIANE

Dans la série de Netflix, Marifer utilise le pseudonyme Diana la Chasseuse pour contacter Alex Guzmán et lui donner des indices sur la mort de sa sœur Sara. Dans la mythologie romaine, Diane était une déesse avec trois identités distinctes: Diane la chasseresse, Diane comme la lune, symbole de féminité et de fertilité, et Diane des enfers.

Marifer a quelques caractéristiques de cette divinité, puisqu’elle reste toujours cachée et à l’affût de sa «proie», d’abord Sara, puis Alex et le Lazcano. En fait, c’est pourquoi il est témoin de l’enlèvement d’Elisa.

Marifer a utilisé le pseudonyme Diana la chasseresse (Photo: Netflix)

JANO

Dans le cas du mythe des «deux visages de Janus», il symbolise le caractère bilatéral de toutes choses. Janus est décrit comme un dieu des débuts, des transitions et des changements. Cela rejoint Sara, qui révèle une autre facette de sa personnalité dans « Qui a tué Sara?».

Bien que Sara soit le personnage le plus représentatif de ce mythe, elle n’est pas la seule à avoir «deux visages». Marifer, par exemple, se cache derrière son pseudonyme, Clara fait semblant d’aimer Chema tout en suivant les ordres de sa sœur pour se venger.

La double personnalité de Sara est liée aux « deux visages de Jano » (Photo: Netflix)

MÉDUSE

Selon la mythologie grecque, Méduse était une Gorgone avec des serpents pour cheveux dont le regard pouvait transformer n’importe qui en pierre. Les psychologues utilisent le «complexe Medusa» pour décrire les symptômes de la paralysie émotionnelle et, par coïncidence, Sara devient la première patiente de l’expérience du Dr Alanis.

De même, l’histoire de Méduse a été interprétée dans l’art contemporain comme un exemple classique de blâme de la victime en cas d’agression sexuelle, ce qui pourrait être lié à ce qui arrive à la mère de Sara, qui a été agressée par son père par Marifer.