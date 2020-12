Abonnement mensuel et nouveaux skins: c’est ce qui a été divulgué sur le Fortnite Battle Pass

Ce soir sur Fortnite, à 22h, débutera la Guerre du Nexus, ce qui ouvrira les danses de la saison 5 du chapitre 2. Cela explique l’attention portée au Battle Pass, qui apportera clairement de nouveaux cosmétiques, skins et contenus divers. Parmi les principales attractions du col se trouve la peau du mandalorien, protagoniste de la populaire série télévisée The Mandalorian, disponible sur Disney Plus, notamment la visière en forme de T du casque caractéristique, un pistolet laser et le support de l’adorable Baby Yoda. Comme cela s’est produit précédemment avec les skins spéciaux d’Aquaman et de Wolverine, il est facile de penser que pour obtenir le skin Mandalorien, il sera nécessaire de relever les différents défis de la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite. Mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet pour le moment. Ce qui a été rapporté jusqu’à présent n’est pas le seul contenu fourni pour le Battle Pass de la cinquième saison: d’abord divulgué sur le réseau, plus tard, il a été confirmé La peau de Galaxia, fille avec un corps fait d’étoiles et de cheveux roses. Il est probable qu’il y aura d’autres skins en plus des deux mentionnés.

Cependant, la vraie nouveauté du nouveau Battle Pass est l’arrivée de Équipage de Fortnite, service d’abonnement déjà évoqué dans les semaines précédentes. Ce service vous permet d’accéder au Battle Pass de la saison en cours, d’obtenir 1000 V-bucks chaque mois à dépenser dans le magasin, ainsi qu’un ensemble de tenues mensuelles appelé le forfait mensuel d’équipage, qui comprend le Galaxia susmentionné plus la pioche Cosmic Lamacorn. et le dos décoratif du monde brisé. De plus, d’ici la fin du mois de décembre, le futur contenu exclusivement pour le Fortnite Crew sera révélé. Tout cela est rapporté dans le blog officiel de Jeux épiques, qui tient à préciser que les skins pouvant être obtenus avec l’abonnement au service ne seront jamais mis à la disposition des non-abonnés. L’initiative Fortnite Crew prendra effet à partir de Mercredi 2 décembre.