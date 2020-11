La méduse est un plat de poisson utile et bénéfique – Selon une étude

Nous devrions manger plus de méduses si nous voulons conserver le monde entier, dit une nouvelle étude.

Les chercheurs de l’Université du Queensland, en Australie, déclarent que nous devrions augmenter notre consommation de méduses à l’échelle mondiale, pour protéger les espèces de poissons en voie de disparition et protéger les efforts de conservation marine. La pêche est une menace continue pour 96 pour cent des espèces de poissons en voie de disparition, et aussi le seul danger permanent pour quelques-unes, selon l’UICN.

L’étude a révélé que 91 espèces de poissons menacées d’extinction dans le monde ont été capturées légalement à l’échelle industrielle. Environ 15 pour cent de ces espèces sont commercialisées dans le monde, en grande partie pour la consommation en Europe. Y compris les poissons tels que l’églefin, le chinchard de l’Atlantique et le thon obèse.

«Il devrait être interdit de consommer quelque chose qui est menacé d’extinction, en particulier les espèces gravement compromises», déclare le Dr Carissa Klein, qui a travaillé sur l’analyse.

«Nous ne penserions jamais à manger des gorilles de montagne ou des éléphants, dont chacun est menacé», ajoute Ph.D. candidate Leslie Roberson, co-auteur du journal.

Si nous voulons continuer à manger du poisson, la récolte industrielle devrait se transformer en ressources plus durables, selon l’équipe du Queensland. Les méduses sont un aliment de base de plusieurs cuisines depuis plus de 1700 décennies, mais ne sont néanmoins pas un approvisionnement en protéines traditionnel dans le monde.

UNE ESPÈCE RENOUVELABLE

En raison de la manière dont les méduses se reproduisent, la pêche s’apparente beaucoup plus à la cueillette de pommes qu’à la pêche traditionnelle, a récemment déclaré la biologiste marine Lisa-ann Gershwin à BBC News.

«En utilisant du poisson, vous les pêchez et ils sont partis, mais avec les méduses, c’est semblable aux pommes d’un arbre», précise Gershwin. « Ils ont un cycle de vie plus vous extrayez longtemps, plus ils génèrent longtemps, comme des pommes sur un arbre »

Gershwin explique que l’espèce est «renouvelable», ce qui signifie que la surpêche ou l’épuisement des stocks de poissons sont beaucoup moins préoccupants. Les méduses sont également très bénéfiques pour un régime individuel, avec presque pas de calories, mais une source suffisante de nourriture.

Dans un seul fonctionnement de 75 grammes, il n’y a que 36 calories – à peu près la même chose que la laitue iceberg – mais près de quatre grammes de protéines.

Le goût est apparemment inexistant, plutôt que de prendre la saveur de l’assaisonnement et de la sauce où les méduses sont servies.

«Ils sont en quelque sorte spongieux, croustillants et moelleux», précise Gershwin, «de la bouche, cela ressemble à un croisement entre les nageoires et les élastiques»

Roberson ajoute qu’il existe de nombreux types de fruits de mer communément appréciés qui n’ont pas beaucoup de saveurs – c’est juste la tradition qui en fait un mets délicat.

«Une grande partie de nos préférences pour le poisson sont largement motivées par la tradition et la culture», déclare-t-elle. «Le cas clair est la soupe aux ailerons de requin. Les ailerons de requin sont essentiellement insipides, et c’est l’assaisonnement et la sauce – et aussi le standing – qui en fait un mets délicat en Chine.

Les méduses à boulets de canon et les méduses à lard sombre sont quelques-unes des nombreuses espèces comestibles de méduses. Les méduses à graisse bleue sont abondantes dans les eaux australiennes, apparaissant fréquemment en essaims sur la côte est de l’Australie.

Surnommées «jelly ball», les méduses à boulets de canon font déjà partie des exportations les plus précieuses de l’État américain de Géorgie. La majorité des exportations en Géorgie se retrouvent au Japon, en Chine et en Thaïlande.

Alors que nous nous dirigeons vers des ressources alimentaires plus durables, verrons-nous plus de sashimi de méduses dans nos assiettes en Europe?

