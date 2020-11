Que fait exactement Sally Spectra à Gênes?

Sally Spectra est à Genoa City et elle fait déjà sensation sur Les jeunes et les agités. La portière du personnage, Courtney Hope, a parlé de Sally dans la série maintenant, passant de Amour, Gloire et Beauté, et à quoi s’attendre maintenant qu’elle secoue les choses.

Courtney Hope | Rachel Luna / Getty Images

Sally Spectra est passée de « The Bold and the Beautiful » à « The Young and the Restless »

L’actrice a fait ses débuts en tant que Sally Spectra sur Amour, Gloire et Beauté en 2017 comme une série régulière. Sally est la petite-fille de l’original Sally Spectra, qui est un personnage emblématique de Amour, Gloire et Beauté histoire. L’original Sally a été décrit par Darlene Conley.

Hope’s Sally devait ramener la famille Spectra dans la série. Elle avait une sœur cadette, Coco Spectra, qui a été présentée, ainsi que quelques autres personnages associés aux Spectras. Sally a été radiée de l’émission en 2018, mais elle a été ramenée peu de temps après. Le personnage le plus connu pour avoir dirigé Spectra Fashions, sa relation avec Wyatt Spencer et plusieurs querelles avec son rival, Steffy Forrester.

Après la réduction du personnage Amour, Gloire et Beauté, Hope a été ramassé par sa soeur savon, Les jeunes et les agités, pour reprendre le personnage. «Nous avons vraiment apprécié le travail de Courtney sur Amour, Gloire et Beauté. Sally Spectra est un personnage coloré que les fans adorent regarder », a déclaré Les jeunes et les agités écrivain en chef et co-EP Josh Griffith a déclaré dans un communiqué à l’époque. «Nous sommes ravis qu’elle fasse bouger les choses à Genoa City et rejoigne notre talentueux casting.»

Courtney Hope présente ce qui va arriver pour Sally Spectra sur « The Young and the Restless »

Hope a parlé de ce que Sally fera à Genoa City dans une récente interview avec Soaps in Depth.

«Elle essaie de se rétablir dans les affaires», dit-elle. «Rester ferme dans sa capacité à créer. Je pense que c’est quelque chose de très important. C’est intéressant de voir Sally avancer dans les affaires et avoir en quelque sorte cette mentalité courageuse qu’elle avait au début quand elle est arrivée à LA Vraiment vouloir réaliser ses rêves. Cela a donc été vraiment très amusant de voir revenir.

Sally a eu beaucoup de difficultés à Los Angeles et Hope espère que ce n’est pas quelque chose qui persistera dans sa nouvelle vie à Genoa City.

«J’adorerais la voir remporter quelques victoires», a-t-elle ajouté. «En carrière, dans les relations, un peu partout. J’ai l’impression que ça fait très longtemps que Sally n’a pas eu ça. De toute évidence, elle va avoir un peu de mal ici et là parce que quelqu’un va créer un petit problème ou elle peut être très ambitieuse, donc elle n’est jamais en sécurité dans cette relation heureuse ou un travail heureux. Mais juste pour moi, c’est comme si la pauvre chose a traversé beaucoup de choses. J’aimerais qu’elle remporte quelques victoires!

Les jeunes et les agités est diffusé en semaine sur CBS.