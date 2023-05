Liev Schreiber regrette d’avoir demandé à être tué dans Scream 3

Crier star de la franchise Liev Schreiber a terminé sa course dans la série avec Cri 3, jouant un rôle clé dans la trilogie originale. Il était brièvement dans le premier film en tant que Cotton Weary, un homme accusé à tort et purgeant une peine de prison pour le meurtre de Maureen Prescott, la mère de Sidney Prescott (Neve Campbell). Le coton a joué un rôle beaucoup plus important dans l’intrigue de Cri 2, qui l’a même vu se réunir avec Sidney pour éliminer le nouveau Ghostface. Malheureusement, sa chance a tourné au début de Cri 3alors que le film s’ouvre sur les meurtres de Cotton et de sa petite amie Christine (Kelly Rutherford).





Dans une nouvelle interview avec GQ, Schreiber a évoqué son passage en tant que Cotton Weary dans l’original Crier trilogie. Il a rappelé à quel point l’expérience était « super cool » à l’époque, car il était encore en train de percer dans le monde du cinéma lorsqu’il avait été choisi pour le premier film. Schreiber a noté comment il s’était « chanceux » dans le travail, car il n’avait tourné qu’une brève scène pour le film original. L’acteur continue ensuite à donner crédit au scénariste Kevin Williamson, qui, selon lui, a été très collaboratif avec son approche des films et de leurs personnages.

Au moment où Williamson composait le scénario de Cri 3, Schreiber a commencé à avoir l’impression qu’il n’y avait plus grand chose à faire avec le personnage de Cotton Weary. Comme établi dans le deuxième film, qui a vu Cotton essayer de se rendre célèbre avec son histoire, le personnage était un chercheur d’attention, ce que Schreiber dit avoir dit à Williamson. Schreiber admet ensuite qu’il ne voyait pas la « valeur » d’un rôle de franchise à ce moment-là, et cela l’a également amené à demander à être tué dans Cri 3. Williamson a accepté, mais en repensant à cette situation plus de deux décennies plus tard, Schreiber pense maintenant qu’il a fait une erreur. Comme l’explique l’acteur :

« Tout ce dont je me souviens, c’était d’avoir pensé: » Vous savez, ce type est un peu un jambon. Cotton. Il aime l’attention. Je pense que c’était la pièce qui intéressait Kevin et qu’il a en quelque sorte couru. Je pense que j’ai dit quelque chose comme: « Tout le monde a ses 15 minutes. Cotton veut une heure. » À ce stade de ma carrière, je ne comprenais pas vraiment la valeur d’être dans une franchise. Pour être franc, je me disais : « Laissez-moi m’en sortir pendant que je le peux. Sortez pendant que tout va bien. » Et je pensais juste que ce serait amusant d’être l’un des tueurs emblématiques du haut. Je travaillais et faisais beaucoup de choses, beaucoup d’autres choses à New York, et du théâtre, et je me disais, ‘Combien de fois puis-je jouer ce personnage?’ Et maintenant, je me rends compte que vous pouvez jouer ce personnage autant de fois qu’ils le souhaitent. »

Liev Schreiber souhaite maintenant que Cotton Stuck Around

Bien que Schreiber regrette d’avoir demandé à être tué, il reconnaît qu’au moins sa mort a été présentée pour la scène d’ouverture traditionnelle qui choque les téléspectateurs. Cela dit, l’acteur admet également qu’une partie de la raison pour laquelle il regrette cet appel est qu’il a vu comment d’autres stars héritées des films originaux sont revenues pour les films récents, l’année dernière. Crier et cette année Cri VIet il aurait aimé être impliqué.

« J’ai en quelque sorte suggéré qu’ils me fassent tomber. Une partie du dispositif des films était que quelqu’un dans les cinq premières minutes se faisait tuer, et nous ne nous attendons vraiment pas à ce qu’ils soient tués. Ce qui, maintenant, je suis un peu me donner des coups de pied, parce que j’aurais aimé être dedans [the new Scream films]. »

On ne sait jamais. Si Drew Barrymore taquine que son personnage du film original a peut-être survécu, alors qui peut dire que Cotton Weary ne pourrait pas revenir dans un futur film ?