Larsa Pippen se souvient quand sa relation avec le fils de Michael Jordan, Marcus, est devenue romantique

Larsa Pippen connaît le moment exact où elle a réalisé qu’elle avait des sentiments pour son petit ami actuel, Marcus Jordan.

« Je pense que c’est un soir où nous sommes sortis et qu’il y avait une fille qui était là », a-t-elle déclaré à People dans une interview publiée le 28 février.

« Elle essayait de lui parler et j’en devenais jalouse », a-t-elle déclaré. « Et c’était bizarre parce que je ne suis pas vraiment jalouse, mais j’étais jalouse de la situation. »

La star de télé-réalité de 48 ans a déclaré qu’elle s’était ensuite penchée sur ses sentiments pour le fils de 32 ans de la légende de la NBA Michael Jordan.

« Et alors, je pensais que je l’aimais vraiment vraiment », a-t-elle déclaré. « Cela a en quelque sorte scellé l’affaire. »

Elle n’a pas indiqué depuis combien de temps ils étaient officiellement ensemble, mais a déclaré qu’ils « avaient une excellente base en tant qu’amis » après s’être rencontrés il y a quatre ans lors d’une fête à Los Angeles.

Pippen et son ancien mari, Scottie Pippen, sans doute le coéquipier le plus célèbre du père de son petit ami, ont finalisé leur divorce fin 2021.

La star de « Real Housewives of Miami » a déclaré qu’elle « trouvait des défauts chez tous les gars » et a ajouté qu’elle aimait « tout » chez Jordan.

« Pour moi, je ne pourrais jamais être ouverte, et ouverte à différents gars », a-t-elle déclaré. « Je trouverais des défauts chez tous les mecs… J’avais toutes ces choses bizarres, puis bas et voilà, Marcus tombe du paradis. Et je me dis : « J’aime tout chez lui. » »

Elle a également dit qu’elle avait l’impression de lui devoir du bonheur parce que c’est ce qu’il lui a fait ressentir.

« J’ai l’impression que je plaisante toujours et je dis: » Oh mon Dieu, si Marcus me dit de me teindre les cheveux en vert, je vais le faire « », a-t-elle déclaré. « Juste parce que je sens que je dois le rendre heureux parce qu’il me rend si heureux. »

Le couple s’est également montré l’amour de la Saint-Valentin sur Instagram.

Marcus Jordan et Larsa Pippen à Los Angeles le 13 février 2023. TWIST / Bauer-Griffin / GC Images

« Ma Valentine pour toujours », a écrit Pippen sur Instagram avec une photo d’eux sur une plage de sable.

Jordan a commenté « 4eva » et a partagé la publication de Pippen sur son histoire Instagram avec le texte « Joyeuse Saint-Valentin (tous les jours le 14) » et un GIF qui disait « l’amour est dans l’air ».