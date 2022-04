La formation spectaculaire des acteurs de "Top Gun : Maverick"

in

La suite de meilleur pistolet est l’un des films les plus attendus de 2022 et Tom Croisière il a fallu beaucoup de temps pour le faire. L’acteur a déclaré qu’il voulait avoir une histoire parfaite à porter sur grand écran, en plus des ressources techniques pour que les acteurs réalisent 100% des prises de vue pratiques dans un film qui a défié les limites de ses protagonistes. Il s’agit d’un projet unique dans sa conception.

Tom Croisière il a lui-même conçu la formation exténuante de trois mois que les acteurs de Top Gun : Maverickqui comprenait le vol dans des monomoteurs pour ensuite faire le saut vers le L-39 où ils ont effectué des vols acrobatiques pour terminer leur formation dans le F-18, un avion de chasse qui est la vedette du nouveau film du protagoniste de Mission impossible qui prendra son envol avec tout son casting comme jamais auparavant.

un entraînement difficile

Une autre partie de la préparation des acteurs comprenait des emplois dans des piscines où ils étaient forcés de s’échapper d’espaces restreints en étant à l’envers. Le motif? Ils doivent être prêts à toute éventualité qui se termine par l’éjection du F-18 et sa chute ultérieure dans l’océan. Enfin pour la production, tous les acteurs ont appris à utiliser les caméras qui captent leurs gestes dans l’avion de chasse.

« Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete Maverick Mitchell est là où il a toujours voulu être, repoussant les limites en tant que pilote d’essai intrépide et repoussant l’avancement dans les grades qui le mettrait à la terre. . Alors qu’il entraîne un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée, Maverick tombe sur le lieutenant Bradley Bradshaw, distinctif : Rooster, fils de son défunt ami Nick Bradshaw, connu sous le nom de Goose.Dit le synopsis du film.

Le film est réalisé par Joseph Kosinski à partir d’un livre d’Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie. Le film met en vedette Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis avec Ed Harris et Val Kilmer, entre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂