La fin de « That ’90s Show » expliquée : qu’est-il arrivé à Leia et à ses nouveaux amis ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « Ce spectacle des années 90”, Dérivé de Netflix du classique des années 2000 « That ’70s Show », suit Leia, fille d’Eric et Donna, qui après une brève visite avec ses grands-parents Red et Kitty Forman, rencontre Gwen Runck et son groupe d’amis et décide de passer l’été à Point Place , Wisconsin, où ses parents ont grandi.

Eric n’est pas d’accord avec la résolution de sa fille parce qu’il avait prévu qu’ils aillent ensemble au camp spatial, mais après avoir parlé avec Donna, il accepte de la laisser rester. En tant, Red exprime son inquiétude à l’idée de traiter à nouveau avec des adolescents et Kitty est ravie d’avoir sa petite-fille avec elle.

Désireuse d’impressionner ses amis, Leia se lance à la recherche du film parfait pour une soirée cinéma, ce qui l’amène à vivre une petite aventure avec sa grand-mère. Bien que la rencontre ne se passe pas comme prévu, ses nouveaux amis lui montrent qu’il n’a pas à travailler dur pour appartenir au groupe.

Kitty reçoit avec enthousiasme sa petite-fille Leia dans la première saison « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « THAT ’90S SHOW » ?

Comme la première saison de « Ce spectacle des années 90”, Leia partage quelques secrets avec ses amis, par exemple, qu’elle n’a pas encore eu son premier baiser. Pour résoudre ce dernier problème, Ozzie et Gwen emmènent la fille de Donna au centre commercial, mais elle ne peut s’approcher d’aucun garçon, alors ils choisissent de chercher Jay.

Cependant, le fils de Michael Kelso (Ashton Kutcher) et Jackie Burkhart (Mila Kunis) dit à Leia qu’il préfère ne rien forcer entre eux et que si à tout moment ils s’embrassent, ils veulent que ce soit spécial. À partir de ce moment, il devient clair qu’ils s’aiment tous les deux, mais qui fera le premier pas ?

Sur la recommandation de leurs amis, ils attendent tous les deux que l’autre fasse le premier pas, mais quand cela ne se produit pas, les choses se compliquent un peu. Au final, la fille d’Eric préfère qu’ils soient juste amis. Bien que Jay, étant un Kelso, ne sache pas comment gérer cette situation et soit très confus, il se calme lorsqu’il rencontre une autre jeune femme.

Leia essaie d’avouer ses sentiments à Jay, mais découvre qu’elle voit quelqu’un d’autre.. Pour montrer que la nouvelle ne le touche pas, il invite le nouveau couple à sa fête d’anniversaire, ce qu’il n’apprécie pas d’attendre Jay, qui Apparaît à la fenêtre de sa chambre et l’embrasse.

À partir de ce moment, « Ce spectacle des années 90” se concentre principalement sur Red acceptant Jay comme petit ami de sa petite-fille. Le fils de Michael essaie de prouver qu’il est responsable, mais est incapable d’empêcher Kitty de se faire tatouer sous anesthésie. Lorsque grand-père Forman accepte enfin la romance, un autre problème se présente : la fin des vacances.

Leia et Jay racontent aux grands-parents Forman leur romance dans « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « THAT ’90S SHOW » ?

La fin de l’été

Alors que son été à Point Place tire à sa fin, Leia ne sait pas avec qui passer son temps. Trop dépendante de sa chance, elle n’annule pas ses projets avec sa meilleure amie ou son petit ami. Bien sûr, il ne parvient qu’à les décevoir tous les deux.

Alors que Gwen cache sa tristesse face au départ de son amie sous sa colère, Jay se demande si sa relation avec Leia peut surmonter la distance et décide qu’il est préférable de rompre avec elle. Avant qu’il ne puisse parler à sa petite amie, Nate en parle à la fête de départ et gâche tout.

Après avoir arrangé les choses avec sa meilleure amie, Leia a une conversation très franche avec Nate. Ils se sentent tous les deux tellement identifiés qu’ils s’embrassent presque. Est-ce un problème pour la deuxième saison de « That ’90s Show » ?

Avant de retourner à Chicago, Leia dit au revoir à ses amis et Jay se présente pour lui dire qu’elle veut donner une chance à leur relation.. Cela veut-il dire qu’ils se sont remis ensemble ? Leur romance survivra-t-elle jusqu’aux prochaines vacances ?