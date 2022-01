2 protagonistes de Rebelde seraient en couple en dehors du plateau de Netflix

Netflix

le remake de Rebelle Il a été un succès complet sur Netflix et a attiré des milliers de fans dans toute l’Amérique latine qui veulent en savoir plus sur les nouveaux membres de l’Elite Way School. Sachez qui sont les acteurs qui seraient en couple.

Le 5 janvier, Netflix a créé le premier remake de Rebelle. La série, qui était un succès il y a près d’une décennie, est revenue avec de nouveaux personnages, mais avec la même essence. En une saison de seulement huit épisodes, l’Elite Way School Institute a rouvert ses portes après des années pour faire place à une nouvelle génération d’étudiants. Mais, bien sûr, les défis musicaux et dramatiques ne pouvaient pas manquer.

A cette occasion, la nouvelle version de Rebelle Il s’inscrit très bien dans l’époque actuelle puisqu’il relate des problèmes sociaux qui renvoient aux situations vécues aujourd’hui. Mettant en vedette Azul Guaita, Giovanna Grigio, Sergio Mayer Mori, Franco Masini, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Andrea Chaparro et Lizeth Selene, la série est un succès en Amérique latine et a déjà conquis des milliers d’utilisateurs dans la région.

Sans doutes, Rebelle Il continue d’être une icône parmi les bandes dessinées pour la jeunesse et ses protagonistes, quels qu’ils soient, seront toujours importants pour ceux qui ont grandi avec les différentes versions de la fiction créée à l’origine par Cris Morena. A tel point que, comment pourrait-il en être autrement, les fans de cette édition sont impatients d’en savoir un peu plus sur les nouveaux membres du plus célèbre Institut.

Mais, évidemment, ce qui frappe le plus, ce sont les relations amoureuses que chacun entretient en dehors du plateau Netflix. Et, à vrai dire, la plupart d’entre eux sont en couple avec des artistes qui n’ont rien à voir avec la série, mais une rumeur a couru selon laquelle deux des acteurs fictifs seraient tombés amoureux en travaillant ensemble. C’est Alejandro Puente, l’interprète de Sebas et Lizeth Selene, qui donne vie à Andi.

Il s’avère que les acteurs ont récemment accordé une interview au portail Je vous remercie dans lequel des photographies ont été prises qui semblaient très caramélisées et appréciant d’être ensemble. Cependant, la réalité est queEntre eux il n’y a rien de plus qu’une excellente amitié qui prend du temps et qui s’est nouée grâce au nombre d’heures de tournage qu’ils ont traversées ensemble. Et, en plus, ils l’ont eux-mêmes déclaré sur leurs réseaux en publiant des cartes postales dans lesquelles ils apparaissent démontrant leur amitié.

