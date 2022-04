Thor : Love and Thunder : Qui est Mighty Thor ? Connaître l’origine du personnage

Avec l’arrivée de la nouvelle bande-annonce de »Thor : Amour et tonnerre », les fans ont pu découvrir la vie actuelle du Dieu du Tonnerre après les événements de »Avengers : Endgame ». Cependant, l’une des scènes les plus surprenantes de la bande-annonce était de voir le personnage de Jane Fostermais pas comme nous l’avions vue dans les précédents films de Thor, mais se présente maintenant comme la déesse du tonnerre qui arrive dans l’univers cinématographique Marvel.

Le personnage interprété par Natalie Portman, reviendra et acquerra les pouvoirs de Thor en ayant en sa possession le Mjölnir réformé, le marteau classique de Thor qui a été brisé et détruit lors des événements du film »Thor : Ragnarok ». Alors que divers fans ont donné au personnage de Portman le surnom de « Lady Thor », l’histoire de la bande dessinée et même le réalisateur de « Love and Thunder », Taika Waititi lui-même, ont qualifié son personnage de « puissant thor.

Qui est Mighty Thor ?

Dans les bandes dessinées Marvel, l’histoire de »Mighty Thor » a été créée par Jason Aaron, où nous pouvons voir comment Jane Foster reçoit un diagnostic de cancer du sein, alors elle subit une chimiothérapie. Cependant, pendant ce temps, elle est capable de soulever Mjölnir, le marteau de Thor, qui ne peut être manié que par ceux « dignes » de ses pouvoirs.

Après avoir été soulevé par Foster, les capacités du marteau deviennent plus fortes que jamais, Mjölnir la transformant en déesse. Ses pouvoirs sont principalement basés sur ceux que nous connaissons déjà de Thor, ayant une super force, une grande vitesse, de l’endurance et une durabilité au combat. Bien que son contrôle de la foudre ne soit pas aussi avancé que celui de Thor, il peut mieux manœuvrer Mjölnir que d’autres personnages comme Thor. Capitaine Amérique.

Dans l’histoire de la bande dessinée de » Mighty Thor », nous voyons comment le Thor que nous connaissons et aimons tous devient indigne de ramasser le marteau, mais est choqué quand il voit qu’une femme masquée peut le ramasser et utiliser son pouvoir. Initialement, le point principal de l’intrigue est que Thor essaie de comprendre qui pourrait être Mighty Thor, mais il découvre ensuite que ce n’est autre que Jane Foster sous le masque.

Au fur et à mesure que la bande dessinée progresse, nous voyons Jane Foster prendre le marteau pour défendre les autres pendant que Thor est absent, mais cela se transforme en une histoire déchirante lorsqu’elle découvre que son cancer augmente rapidement à mesure qu’elle se transforme en Mighty Thor.

Cependant, on ne sait toujours pas quelle direction sera donnée à Jane Foster en tant que Mighty Thor au sein de l’univers cinématographique Marvel, car après sa bande dessinée originale, le personnage est apparu dans d’autres histoires telles que » Secret Wars » jusqu’à » All-New All -Différents Avengers », il y a donc plusieurs chemins qui peuvent être suivis pour l’avenir de Mighty Thor dans les films.

Bien que nous ayons déjà eu un aperçu de Natalie Portman en tant que Mighty Thor, son apparition dans la nouvelle bande-annonce ne donne pas beaucoup plus de contexte sur la façon dont Jane Foster a acquis le Mjölnir réformé. Dans la bande-annonce de »Love and Thunder », nous pouvons voir comment Thor utilise actuellement le Stormbreaker, une arme qu’il a créée dans »Avengers : guerre à l’infini » pour remplacer son vieux marteau qui a été détruit par Hela dans »Thor: Ragnarok ».

Même avec cela, dans le voyage dans le temps qui s’est produit dans »Avengers : Fin de partie », on a vu comment Thor a apporté avec lui un nouveau Mjölnir d’une autre ligne alternative, mais à la fin du film, Captain America a remis le marteau dans sa chronologie respective avec toutes les gemmes de l’infini.

Sachant cela, de nombreux fans se demandent comment Jane a trouvé Mjölnir ou à partir de quel moment de l’histoire du MCU elle a pu réformer le marteau. Pour le moment, on ne sait pas ce que « Love and Thunder » adaptera à l’histoire de Mighty Thor, mais tous les doutes seront probablement levés une fois que le film sortira en salles le 7 juillet.