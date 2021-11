La nouvelle série d’horreur sud-coréenne qui fait fureur sur Netflix dans le monde entier et est venue remplacer The Squid Game

Pipedream Sex Machine Rotative The Bigger Bang Fetish Fantasy Series

Découvrez la Sex Machine Rotative The Bigger Bang Fetish Fantasy Series de Pipedream, la première sex machine au monde à vous offrir simultanément des mouvements de va-et-vient ainsi que des rotations ! Êtes-vous prêts à vivre une expérience des plus orgasmiques grâce à cette nouvelle technologie explosive Cette magnifique machine au design élégant et futuriste, unique sur le marché, vous mènera tout droit au septième ciel ! Ne vous méprenez pas, cette sex machine de petite taille est extrêmement puissante ! Elle est dotée de deux actions : une action va-et-vient et une action de rotation grâce à sa technologie brevetée « Orb-Gasm ». Pour chaque action, vous disposez de 10 modes et 5 intensités. Vous pourrez les activer simultanément ou indépendamment. Ce sont donc des centaines et des centaines de combinaisons qui s’offrent à vous, pour un plaisir orgasmique à l’infini ! Avec The Bigger Bang, vous ne vous lasserez jamais ! Mais ce n’est pas tout ! Afin que vous puissiez profiter de votre séance de plaisir en toute tranquillité, vous pourrez choisir de contrôler les modes directement à partir des boutons situés sur la sex machine, ou bien grâce à sa télécommande sans fil ! The Bigger Bang s’utilise verticalement ou horizontalement. Vous pourrez ainsi jouir de plaisir dans presque n’importe quelle position ! The Bigger Bang fonctionne avec 2 dildos réalistes King Cock adaptables très facilement : Un beige (16 cm de long et 3,8 cm de diamètre) pour vous habituer progressivement à ses mouvements. Un noir (19 cm de long et 4,5 cm de diamètre) que vous pourrez utiliser lorsque vous voudrez profiter d’une pénétration profonde et intense… Vous l’aurez compris, le plus difficile pour vous sera de choisir parmi les toutes les possibilités qu’offre cette sex machine révolutionnaire… Accessoires inclus dans le pack : Un lubrifiant Moist Un Refresh Toy Cleaner Un adaptateur universel Un bandeau noir pour pimenter vos jeux coquins à deux Un sac de transport Pipedream Votre Sex Machine fonctionne sur une prise secteur où que vous soyez dans le monde (l'adaptateur international inclus accepte une puissance de 100 V à 240 V). Vous pouvez donc l'utiliser chez vous en France mais également sur tous les autres continents sans aucun problème ! La télécommande sans fil fonctionne avec 1 pile A23 (fournie). Vos sextoys King Cock sont fabriqués en ABS et silicone sans phtalates. The Bigger Bang est fabriqué en PVC et en Métal. Pour une utilisation optimale de votre sextoy, espaceplaisir vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Veillez à bien nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.