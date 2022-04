Johnny Depp admet qu’il n’a jamais regardé le premier Pirates des Caraïbes

Bien que le personnage du capitaine Jack Sparrow soit l’un de ses rôles les plus célèbres, Depp a révélé qu’il n’avait jamais vu Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl – le film dans lequel il a joué pour la première fois en tant que personnage.

« Et ils voulaient continuer, en faire plus. Et j’étais bien pour faire ça. »