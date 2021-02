La fois où ils ont appelé Matías Novoa pour remplacer Rafael Amaya dans « Le Seigneur des Cieux »

Après le départ soudain de Rafael Amaya de « Le Seigneur des cieux », après son personnage Aurelio Casillas mort dès le début de la septième saison, personne ne pouvait croire que le protagoniste avait quitté la série pour toujours, car on pensait que tout avait été une manœuvre pour accrocher encore plus le public et à tout moment il reviendrait; mais avec le passage des chapitres, ce n’était pas comme ça.

L’inconfort du public était tel que beaucoup menaçaient à travers les réseaux sociaux que si le baron de la drogue ne revenait pas, ils arrêteraient de suivre le drame policier américain; mais la production avait déjà un « as dans sa manche ». Et est-ce que lorsqu’il a été décidé de mettre fin à la participation de l’acteur, un personnage a pris sa place dans le rôle principal; on se réfère à Amado Casillas, demi-frère du protagoniste Aurelio Casillas, rôle joué par Matías Novoa.

Oui ok, L’acteur chilien a relevé le défi d’être en charge de la série, ce n’était pas du tout facileParce que le public, habitué à voir Amaya sur les écrans de Telemundo, voulait de toute façon le retour d’Aurelio; cependant, ses disciples devaient rester avec le désir.

Amado Casillas a joué le rôle principal dans le septième épisode de « Le Seigneur des Cieux » (Photo: Telemundo)

LE TEMPS ILS ONT APPELÉ MATÍAS POUR « LE SEIGNEUR DES CIEUX »

Dans une récente diffusion en direct du profil Instagram de la chaîne Cinelatino, il a déclaré qu’il n’imaginait pas être appelé à rejoindre la narcoserie. «C’était fou parce que je ne m’y attendais pas, vraiment. Je n’avais pas non plus dans mes plans de faire «Le Seigneur des Cieux». Ils m’ont appelé au téléphone et m’ont dit: «Nous avons besoin de vous». Et moi?’. Et bien, pour les choses de la vie, j’ai dit oui, j’ai pensé évidemment, j’ai raccroché et j’ai dit: « Qu’est-ce que je fais? » J’étudiais à l’étranger et je ne voulais pas y retourner maintenant, alors j’avais mes projets « .

De même, l’acteur de 40 ans a reconnu qu’il n’était pas facile de s’intégrer au milieu d’une saison d’un projet aussi réussi. «Ce fut un processus difficile, mais j’ai aussi beaucoup appris de cela et peut-être que nous en avons besoin à certains moments de notre carrière pour nous rendre plus forts pour ce qui s’en vient. Je pense qu’aujourd’hui je suis beaucoup plus préparé à affronter certaines choses qui peuvent t’arriver dans ta carrière qu’avant ‘Le Seigneur des Cieux’ « .

Après que Matías Novoa soit entré dans «Le Seigneur des Cieux» après la mort du personnage principal de l’histoire, il était considéré comme le remplaçant de Rafael Amaya, mais l’acteur chilien était chargé de nier ces affirmations. «Les gens croient qu’on est arrivé et a décidé de prendre la place du personnage d’Aurelio. Je peux seulement dire que je ne joue qu’un personnage déjà écrit dans l’histoire »Il a noté peu de temps après ses débuts en tant qu’Amado Casillas.

Rafael Amaya a gagné l’affection du public avec son rôle principal dans « Le Seigneur des Cieux ». (Photo: Telemundo)

Y aura-t-il « LE SEIGNEUR DES CIEUX 8 »?

En raison du fait que plus d’un an s’est écoulé depuis que Telemundo a diffusé le dernier chapitre de la septième saison de « Le Seigneur des Cieux » et, bien que la fin ait laissé des indices sur ce qui pourrait arriver dans un éventuel huitième épisode, à date Il n’a pas été confirmé s’il y aura de nouveaux chapitres. Ceci, sans aucun doute, garde les fans de l’histoire impatients; Pour sa part, Novoa a évoqué cette longue attente.

« Je suis prêt [a participar]. Je veux vraiment le faire, mais ils ne nous ont pas donné le feu vert, ils ne nous ont rien dit, il y a d’autres projets avant »il a dit à la chaîne Cinelatino.