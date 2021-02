Oubliez Spotify: cette application gratuite est la meilleure alternative pour écouter de la musique sans publicité

Gratuite, avec des chansons du monde entier et sans publicité, c’est l’application idéale pour remplacer Spotify.

Spotify est l’application de streaming de musique la plus populaire au monde, mais que faire si nous vous disions qu’il existe une application gratuite avec laquelle vous pouvez écouter de la musique sans publicité?

Dans cet article, nous vous recommandons d’appeler Radio Garden, un outil idéal pour découvrez de la nouvelle musique de n’importe quel coin de la planète et, surtout, pour éviter une publicité agaçante.

Plus précisément, cette application vous donne un accès direct à un grand nombre de stations de radio du monde entier. Vous pouvez faire pivoter le globe, placer votre doigt au hasard et laissez-vous surprendre par les meilleurs réseaux musicaux de la zone choisie. Nous vous en disons plus sur Radio Garden, ci-dessous.

Radio Garden, la meilleure alternative à Spotify pour écouter de la musique sans pub

La radio est l’un des principaux moyens de diffusion de la musique qui existe depuis des décennies, nous voulons donc vous encourager à découvrir de nouvelles chansons en utilisant Radio Garden.

C’est une application gratuite pour Android avec laquelle vous pouvez vous connecter à des stations de n’importe où sur la planète. Madrid, New York, Londres, Berlin, Buenos Aires … où que vous soyez, avec Radio Garden, vous pouvez écoutez les chansons de milliers de stations de musique.

Pour profiter de tous les avantages de cette application, la première chose à faire après son téléchargement est de l’ouvrir et de cliquer sur le bouton Play pour accéder à un globe rempli de points verts représentant chaque ville avec des stations disponibles sur Radio Garden.

Faites pivoter le globe jusqu’à ce que vous trouviez le point où se trouve la radio que vous souhaitez écouter et que l’un d’eux commencera automatiquement à jouer. Pour voir tout ce que vous pouvez entendre de chaque point, appuyez sur le nom de la ville qui apparaît en bas de l’écran. Quand il s’agit d’une station de musique, sous son nom, vous pouvez également voir le nom de la chanson en cours de lecture.

Si la chaîne attire votre attention et que vous souhaitez la sauvegarder pour l’écouter plus tard, appuyez sur son nom pour afficher un menu d’options où vous trouverez le icône du cœur sur laquelle vous devez cliquer. Ensuite, à partir de l’onglet «Favoris» de la barre du bas, vous pourrez accéder à toutes les stations que vous avez «aimées».

Par contre, si vous souhaitez vous rendre directement à la station que vous aimez, cliquez sur « Rechercher » et entrez le nom de celui-ci. Vous pouvez également effectuer une recherche par ville ou par pays, ou consulter les recommandations faites par l’application elle-même.

Une fois que vous commencez à écouter une station, vous pouvez le faire sans interruption, c’est-à-dire les annonces typiques n’apparaîtront pas de la version gratuite de Spotify pour vous ennuyer.

Pour cette raison, et grâce au formidable outil qu’il représente pour connaître et écouter de la musique sans barrières, Radio Garden est devenu pour nous une excellente alternative à Spotify.

