Shitstorm à propos de la déclaration sur Hogwarts Legacy: Gronkh commente en direct

Le sujet L’héritage de Poudlard n’a cessé d’échauffer les esprits depuis plusieurs mois. Le vétéran de YouTube Erik « Gronkh » Range a fait une déclaration dans son flux il y a quelques jours qui a eu des implications bien au-delà de sa communauté.

Sur Twitter il en a reçu un énorme Tempête de merde. Il a maintenant commenté cela et son point de vue des choses rendues claires. Nous avons résumé son opinion pour vous.

La déclaration: Gronkh dit qu’il « ne se soucie tout simplement pas » de JK Rowling

Ce qui a commencé comme une simple déclaration sur son stream a ensuite déclenché un énorme débat sur Twitter. Gronkh a dit dans un ruisseau qu’il avait un e-mail a été envoyé, dans lequel l’expéditeur essaie de mettre JK Rowling sous un bon jour. L’auteur des livres Harry Potter s’était auparavant rendue publique à plusieurs reprises prononcé anti-trans.

Toute personne novice sur ce sujet peut obtenir plus d’informations ici et ici.

Au cours de cet e-mail, Gronkh a déclaré que l’auteur « je m’en fous » peut être. Un clip de ce flux a été publié sur Twitter et en déclenche finalement un énorme tempête de merde hors de.

The Shitstorm : Une déclaration divise la communauté Twitter

Les réactions au clip posté n’auraient pas pu être plus différentes. Rassemblés d’un côté sympathisants et collègues du streamer, qui se tenait derrière Erik. Les fans ont souligné que la déclaration sorti de son contexte devenu. Vous devriez regarder toute la partie du flux.

D’autre part, Gronkh était considéré par beaucoup comme transphobe montré. Avec sa gamme, il ne devrait pas offrir au jeu et à l’auteur une plate-forme. L’idée d’un flux de dons était « vendre des plaisirs » renvoyé.

La déclaration: Streamer répond aux allégations

Dès le début de son stream, Gronkh a abordé le sujet. Il veut s’expliquer malentendus bouge de là. Il est allé plus en détail sur les allégations qui avaient souvent surgi dans le discours.

Gronkh admet ses erreurs

L’homme de 45 ans admet dans le stream que sa formulation n’a pas été bien choisie car c’était trop place à l’interprétation autorisé. Il voulait témoigner que le particulier JK Rowling n’a joué aucun rôle dans sa vie. Il condamne toujours vos opinions.

Pour ses téléspectateurs, qui regardent ses vidéos depuis des années, il était probablement clair ce qu’il voulait dire exactement. Après tout, sa communauté sait exactement à l’avance quelles discussions il y a déjà eu sur ce sujet. Sois donc lui contexte du clip particulièrement important.

« Le contexte est toujours important »

Beaucoup n’ont vu que cet extrait. Ce qui a été discuté avant et après dans le flux n’est pas visible au début. Tout comme Gronkh avec sa communauté a précisé qu’elle aimerait voir « Hogwarts Legacy » avec lui. En même temps, il voulait recueillir des dons et mener un travail pédagogique pour soutenir les personnes trans et les associations qui les défendent.

Le créateur ne comprennent pas.

« Je ne suis pas du tout la victime »

Gronkh a peut-être été la cible de la merde, mais se voit pas en tant que victime dont. Selon lui, les victimes sont des personnes trans.

« Malheureusement, les personnes qui voulaient probablement défendre la communauté trans lui ont rendu un mauvais service. Je crois fermement que l’idée de frapper le trafic comme ça s’est retournée contre lui. J’en suis terriblement désolé, mais je pense que les personnes qui souffrent le plus sont malheureusement maintenant les personnes trans. Et ça craint.

En raison de l’énorme discours sur Twitter, le titre a tellement Attention attiré d’une manière que Gronkh n’aurait pu générer avec aucun flux. Finalement, plusieurs sites d’information ont rendu compte de l’incident.

De plus, le sujet est devenu tellement dégénéré que certains commentaires ne portent plus sur le sujet lui-même. est devenu en partie sujets complètement différents traité.

Gronkh souhaite un discours ouvert mais calme

Vers la fin de sa déclaration, Gronkh a déclaré qu’il n’avait rien contre un public et discours calme a sur ce sujet. Cependant, il aurait souhaité que l’auteur du tweet rappelle sa déclaration et demande des explications. Au lieu de cela est devenu un chasse commencé, qui, dans certains cas, se concentrait sur des aspects totalement inappropriés d’un sujet important.

En raison de la discussion animée entourant ce sujet, nous avons décidé de fermer la section des commentaires dans ce cas.