Burger King déclare qu’il est «temps d’être fier» avec le nouveau Pride Whopper

Burger King Autriche célèbre le mois de la fierté avec un burger spécial.

La société a dévoilé cette semaine son Pride Whopper, composé de deux petits pains identiques.

L’article spécial a été créé, « Pour un amour égal et des droits égaux », selon une traduction du site Web autrichien de la chaîne de restauration rapide.

« Nous donnons l’exemple de l’individualité et de la liberté et défendons une interaction respectueuse les uns avec les autres », poursuit la description. « Droits égaux. Empathie. Entente. Peu importe d’où vous venez, peu importe qui vous aimez, peu importe à quoi vous ressemblez ou en quoi vous croyez : il est temps d’être fier.

AUJOURD’HUI a contacté Burger King pour un commentaire supplémentaire.

Le burger comprend soit deux petits pains aux graines de sésame ou des petits pains inférieurs et comprend les ingrédients classiques de Whopper : une galette de bœuf grillée à la flamme, de la laitue, des tomates, des oignons, de la mayo aux cornichons et du ketchup. Le burger est personnalisable et propose également une option à base de plantes.

Burger King soutient le mois de la fierté et les droits LGBTQ+. L’année dernière, pour lancer les célébrations de juin, la société a fait don de 40 cents sur l’achat de chaque Ch’King vendu ce mois-là (jusqu’à un don maximum de 250 000 €) à la Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense des LGBTQ du pays.

« le #ChKing dit les droits LGBTQ+ ! pendant le mois des #fiertés (même le dimanche 👀) votre envie de sandwich au poulet peut faire du bien ! nous faisons un don * à @HRC pour chaque Ch’King vendu », a tweeté la société à l’époque, ombrageant subtilement Chick-fil-A.

Chick-fil-A est fermé le dimanche. Le PDG de la chaîne, Dan Cathy, est connu pour ses fortes croyances chrétiennes, son mariage anti-homosexuel et ses antécédents familiaux de dons à un groupe anti-gay.

Pour célébrer la fierté LGBTQ, AUJOURD’HUI partage l’histoire de cette communauté, la douleur, la joie et la suite du mouvement. Nous publierons des essais personnels, des histoires, des vidéos et des reportages tout au long du mois de juin.

