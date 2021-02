Ils affirment que Warner Bros. a viré Amber Heard et a déjà remplacé Aquaman 2

Le conflit judiciaire entre Johnny Depp Oui Ambre a entendu est l’un des sujets qui attirent le plus l’attention du public aujourd’hui et ils continueront de le faire, car le procès aura lieu le 17 mai dans le comté de Fairfac, en Virginie, après plusieurs retards de date dus à la pandémie de coronavirus. En 2020, l’acteur n’a pas connu sa meilleure année, puisqu’il a commencé à être séparé de différents projets dans lesquels il faisait partie, comme la saga ‘Animaux fantastiques’.

A partir de ce moment, les fans de l’interprète de Jack Sparrow se sont mobilisés sur différents réseaux sociaux pour exiger que Warner Bros. a pris la même décision avec l’actrice, car il garde son travail de «Mera» dans le film «Aquaman 2». Près de 2 millions de signatures ont été rassemblées pour la retirer de chez elle, mais il n’y a pas eu de cas, bien qu’à la fin du mois de décembre, la journaliste Grace Randolph ait rapporté que la société de production envisageait de la renvoyer également.

Les plans de l’entreprise semblent maintenant différents, depuis le week-end dernier, la rumeur Warner a finalement viré Amber Heard. Cela est né grâce à une publication du prestigieux magazine Forbes, dans lequel ils parlent d’une maison à vendre à Emilie Clarke, protagoniste de la série ‘Jeu des trônes’, mais révèlent aussi que est considéré pour remplacer l’ex-femme de Depp dans ‘Aquaman 2’.

Le point de vente a écrit: « Son rôle de génie dans ‘Game of Thrones’ l’a catapultée au rang de premier plan, et cela l’a catapultée à diriger des rôles en tant que jeune Sarah Connor dans ‘Terminator Genesis’, Q’ira dans ‘Solo: A Star Wars Story’ et aussi remplacera Amber Heard dans le rôle de Mera dans ‘Aquaman 2’ « . Jusqu’à présent, aucune des parties n’a fait référence à cela, si c’est quelque chose qui sera annoncé officiellement ou restera comme un commentaire de plus sur Internet.

La vérité ici est que de nombreux fans de Johnny Depp célébrer la possible nouvelle qu’il ne fera pas partie du film de super-héros, car ressenti une injustice par Warner Bros. Tournage de ‘Aquaman 2’ Cela commencera bientôt et là nous saurons la vérité si Clarke rejoindra le casting en tant que «Mera», ce qui est également logique pour avoir eu une bonne connexion avec Jason Momoa quand ils partageaient un écran.