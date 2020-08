Un politicien s’effondre alors que la thérapie de conversion est interdite

Le projet de loi a été défendu par le procureur général d’ACT, Gordon Ramsay, qui est également ministre de l’Église unificatrice d’Australie.

Le politicien chrétien Gordon Ramsay a retenu ses larmes en parlant de sa rencontre avec des survivants de la thérapie de conversion en tant que ministre religieux.

Le Territoire de la capitale australienne, qui abrite 400000 habitants et la capitale australienne Canberra, a suivi l’exemple du Queensland jeudi 27 août en adoptant une loi interdisant les “ traitements ” visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des personnes.

Le changement, approuvé par un vote restreint de 12 à 9 avec l’opposition du Parti libéral, a été défendu par le procureur général d’ACT, Gordon Ramsay, qui est également ministre de l’Église unificatrice en Australie.

Soutenant le projet de loi à l’assemblée législative d’ACT, Ramsay a précisé: «Il y a une manière insidieuse et clandestine dans laquelle ces pratiques sont menées, principalement contre des enfants. C’est une forme d’abus. C’est une violation profonde des droits de l’homme et des sanctions pénales devraient s’appliquer. »

Gordon Ramsay retient ses larmes en se remémorant des rencontres avec des survivants de la thérapie de conversion.

Ramsay a poursuivi: «Vous saurez que je suis une personne de foi et que je reste un ministre dans une dénomination chrétienne.

«Je ne suis en aucun cas la seule personne de foi ici. Il y a des gens de confessions différentes et qui n’ont aucune foi particulière des deux côtés de cette Chambre, mais mon expérience apporte une perspective particulière.

«J’ai dirigé des congrégations et des communautés de foi, où les gens ont cherché refuge après avoir été soumis à une thérapie de conversion qui a été faite au nom de l’église – et même parfois au nom de Dieu.

Contre ses larmes, il a poursuivi: «Ces histoires ne m’appartiennent pas, mais je peux assurer aux membres qu’elles sont douloureuses et traumatisantes. Il va sans dire que ce sont des expériences que nous, en tant que société, y compris les institutions religieuses qui constituent une partie importante de cette société, devons nous efforcer d’éviter à l’avenir. »

Ramsay a ajouté: «Il va de soi que la foi chrétienne et les autres religions n’exigent pas une compréhension de la sexualité et du genre qui conduisent à des perspectives binaires simplistes.

«Les gens de foi peuvent et soutiennent que leurs valeurs et leur foi les amènent à s’opposer aux pratiques de conversion, en faveur de ce projet de loi.



«Que les gens prétendent que la foi devrait nous conduire à nous opposer à ce projet de loi est particulièrement malhonnête.

«J’espère certainement que personne dans cet endroit n’a fait quoi que ce soit qui ait soutenu ou favorisé une position aussi inexacte et abusive.

«Ce projet de loi vise à protéger nos plus vulnérables. Il est soigneusement étudié. C’est un projet de loi compatible avec les droits de l’homme. Je crois que cela affirme les droits et les valeurs que cette communauté défend et souhaite enchâsser encore plus maintenant et à l’avenir.

Les survivants de la thérapie de conversion célèbrent l’adoption d’un projet de loi historique

Saluant l’adoption du projet de loi, Chris Csabs, un survivant de la thérapie de conversion du groupe de soutien SOGICE Survivors, a déclaré: «En adoptant cette loi, le gouvernement ACT a envoyé un message fort selon lequel les pratiques de conversion, qu’elles soient effectuées par un professionnel de la santé, un chef religieux ou tout autre personne, ne doivent pas être tolérés. »

Nathan Despott de Brave Network a ajouté: «Cette loi est révolutionnaire en tant que premier exemple australien de législation qui réussit à séparer l’idéologie de conversion pseudoscientifique de la théologie religieuse légitime, rejetant le mythe selon lequel les allégations dommageables et trompeuses au cœur des pratiques de conversion sont au cœur des fait partie de la tradition religieuse.

Les deux groupes ont déclaré dans un communiqué: «La loi interdit les pratiques de conversion qui se produisent dans des contextes formels et informels, rémunérés ou non, pour les enfants et les adultes, en se concentrant sur l’intention du ‘pratiquant’.

«Il couvre les personnes LGBT + – pas seulement un ou deux segments de la communauté – et inclut une affirmation puissante et sans précédent de l’égalité psychologique des personnes LGBT +.

«Brave Network et les survivants de la SOGICE ont hâte de poursuivre leur travail avec les communautés LGBT + et religieuses de l’ACT, en augmentant la sensibilisation et en développant des réponses à la prolifération de l’idéologie de conversion dans la capitale de notre pays.

«Nous encourageons également d’autres juridictions australiennes à utiliser l’expérience vécue et l’expertise des survivants pour élaborer leurs propres stratégies, espérons-le encore plus efficaces, pour lutter contre les pratiques de conversion LGBT +, afin que l’Australie puisse véritablement être un leader mondial du changement pour l’égalité.