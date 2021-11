Extraction 2 commence le tournage, le réalisateur partage la vidéo de Snowy Set

Le tournage a commencé le Extraction 2. Sur Instagram, le réalisateur Sam Hargrave a partagé une vidéo annonçant que les caméras tournent maintenant officiellement sur la suite attendue qui ramène Chris Hemsworth pour une autre aventure d’action. Il semble que ce soit une journée très froide sur le plateau, mais Hargrave est clairement très enthousiaste à l’idée de commencer le tournage. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Sam Hargrave dit dans la légende, « Shoot Day 1 est dans les livres sur Extraction 2! Nous avons un casting et une équipe tellement incroyables… Enthousiasmés par celui-ci !!!” Dans la vidéo, il ajoute : « Eh bien, c’est la fin du premier jour du Extraction 2 à l’emplacement du train. Nous avons beaucoup de neige aujourd’hui, mais ça a l’air plutôt bien devant la caméra, alors nous allons le prendre.

Sorti sur Netflix l’année dernière, Extraction a été réalisé par Sam Hargrave et vient d’une histoire d’Ande Parks, Joe Russo et Anthony Russo. Il présente Chris Hemsworth dans le rôle principal aux côtés de Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Priyanshu Painyuli, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi et David Harbour. Il suit Hemsworth en tant que mercenaire des opérations noires en mission pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur de la drogue indien au Bangladesh, mais le plan tourne mal lorsqu’il est doublé.

Extraction a été un grand succès pour Netflix, attirant des téléspectateurs de 99 millions de foyers au cours de son premier mois de sortie. Il a également reçu de nombreux éloges de la part des téléspectateurs et des critiques, dont beaucoup voulaient voir l’histoire développée dans un autre épisode. Compte tenu de ce succès, il n’a pas fallu longtemps pour que la suite soit officiellement commandée, et maintenant, cela doit être un bon sentiment pour les acteurs et l’équipe de recommencer.

Il n’y a pas beaucoup d’informations qui ont été publiées sur Extraction 2 mais ce que nous savons, c’est que cela ramènera Chris Hemsworth dans le rôle de Tyler Rake. Hemsworth a personnellement dévoilé un nouveau teaser pour la suite lors de l’événement des fans de TUDUM, racontant Extraction fans, « Si vous pensiez que notre premier film repoussait les limites, attendez de voir ce que Sam et moi avons prévu pour ce prochain opus. »

Sam Hargrave a également partagé ce qu’il attendait de l’avenir de Extraction dans une interview précédente de Collider. Il a taquiné qu’après avoir terminé le travail sur Extraction 2 avec la même équipe du film original, il aimerait idéalement voir d’autres cinéastes commencer à travailler sur les suites restantes.

« J’aimerais être le plus impliqué possible mais je ne veux pas non plus être gourmand. Il y a beaucoup d’autres cinéastes super talentueux qui auraient des visions très uniques et apporteraient quelque chose de nouveau et de frais à la franchise que je serais ravi de voir en tant que fan. J’espère que nous pourrons faire le deuxième avec la même équipe et vraiment établir la franchise, si vous voulez. Mais à partir de là, j’aimerais bien voir, en tant que fan de cinéma, d’autres jeunes réalisateurs qui, encore une fois, peuvent pousser le niveau d’action. »

Extraction 2 devrait sortir le 13 avril 2023. Vous pouvez regarder le premier film sur Netflix.





