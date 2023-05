Maman oblige sa fille à porter une chemise humiliante pendant des semaines après qu’elle ait essayé de prétendre « c’est mon corps »

Un utilisateur de Reddit a publié un message sur le sous-reddit « r/ParentsAreF–kingDumb », mettant en évidence un message Facebook qu’il a vu de l’un de ses propres amis sur la plate-forme.

La mère a posté une dispute qu’elle avait eue avec sa fille, probablement au sujet des vêtements qu’elle portait, et a décidé de partager la punition qu’elle lui avait infligée.

La mère a obligé sa fille à porter la même chemise humiliante pendant des semaines.

La publication sur Facebook se lit comme suit : « Si vous voyez mon enfant porter la même chemise et le même pantalon pendant la semaine ou les deux prochaines semaines, sachez simplement qu’elle avait un placard plein de vêtements jusqu’à ce qu’elle décide de dire » c’est mon corps, elle ne peut pas me dire ce que je peut et ne peut pas porter.

« Au revoir les vêtements, bonjour le respect », lit-on à la fin du post. Cette confession à la parentalité autoritaire a été suivie d’une photo du t-shirt mentionné, qui disait «C’est ma seule chemise… Merci à ma bouche intelligente. #momshousemomsrules.

Oui, car l’humiliation a toujours été une méthode éprouvée pour imposer le respect à vos enfants – c’est du sarcasme. Selon un professeur agrégé de travail social à l’Université du Michigan qui s’est entretenu avec Live Science, Andy Grogan-Kaylor, il a toujours été démontré que les punitions humiliantes font plus de mal que de bien.

« La recherche est assez claire sur le fait qu’il n’est jamais approprié de faire honte à un enfant, ou de faire en sorte qu’un enfant se sente dégradé ou diminué », a-t-il déclaré, soulignant que ce type de punitions peut amener les enfants à développer de l’anxiété, de la dépression et de l’agressivité dans leur avenir.

Humilier votre enfant n’est jamais la réponse à un problème parental, mais cela ressemble plus à une tentative de reprendre le contrôle de son enfant qu’à une tentative de regagner son respect.

Les parents se battent constamment avec leurs enfants pour les vêtements qu’ils portent, et s’ils ne se battent pas avec leurs propres enfants ? Ils combattent les enseignants et les écoles qui essaient de dicter ce que leurs enfants devraient porter.

Les gens ont affirmé que l’homme devrait appeler CPS sur son ami Facebook pour le poste.

Naturellement, tout le monde voulait voir le parent avoir des ennuis pour la façon horrible dont il traitait son enfant, mais l’homme qui a publié le message ne semblait pas penser que cela en valait la peine.

Après qu’une personne ait partagé sa propre expérience de maltraitance et affirmé que ce n’était probablement pas la seule chose à laquelle l’enfant devait faire face, il l’a fermée en disant: «Je pense que vous projetez un peu trop votre propre situation là-dedans. « , ajoutant que » je pense que venir sur Reddit en entendant un petit message Facebook hors contexte et en plaidant pour que CPS et l’équipe swat se précipitent est un peu prématuré. «

Plus tôt dans ce même fil, l’homme a affirmé qu’il n’avait pas vu cet incident comme une « véritable négligence » et a déclaré que s’il s’agissait d’un cas de risque pour la sécurité des enfants, il l’envisagerait, mais « le CPS va regarder ça [and] ne vois aucun problème.

D’autres personnes ont fait valoir que forcer l’enfant à ne porter qu’une seule paire de vêtements pendant des semaines était une «véritable négligence», mais il ne semblait pas d’accord. Selon le Child Welfare Information Gateway, cela ne semble pas relever de la maltraitance ou de la négligence envers les enfants.

On pourrait faire valoir que c’est émotionnellement abusif, mais selon eux, c’est «souvent difficile à prouver» et nécessite un signe tangible de dommage mental.

« Je pense que cela relève de décisions stupides des parents qui les mordront dans le jus », a écrit l’affiche dans les commentaires. Espérons qu’il ait raison et que les décisions de ce parent ne reviennent pas la hanter plus que ça.

