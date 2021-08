Programme spécial pour la première d’El Reino sur Netflix !

Le Royaume est la série argentine qui raconte l’histoire du pasteur Emilio Vazquez Pena, qui est candidat à la vice-présidence de la République. Son colistier est assassiné lors de la cérémonie de clôture de la campagne et l’homme de foi aura une occasion unique de se transformer en Président de la Nation, tout en essayant de révéler qui est derrière le crime du candidat original à ce poste.

L’intrigue de la série présentera différents personnages qui alimenteront l’intrigue derrière ce fait et, sûrement, il y aura des trahisons plus de surprises, qui attireront le public d’une émission qui promet beaucoup. Certains personnages ? Pasteur Elena est la femme de Emilio qui se méfie de sa soif de pouvoir. Le fils adoptif du couple est un jeune homme spirituel éloigné de tout mal et Julio Clamens est la main droite du Berger dans sa vie politique.

Horaires spéciaux pour The Kingdom !







La série présentera 8 épisodes qui sera publié 13 août à un horaire très spécial. Comme décrit par son auteur Claudia Pineiro: « A douze ans, quand la calèche se transforme en citrouille », la série sera disponible en Netflix. Le créatif en a également profité pour souhaiter au public de profiter du spectacle autant qu’il a aimé le faire.

Et le jour est venu, car c’est demain mais c’est aujourd’hui, si tu veilles tard et que tu veux mettre une série avant d’aller dormir, aujourd’hui à 12h, l’heure où la calèche se transforme en citrouille, #Le Royaume sera déjà téléchargé sur @CheNetflix . J’espère que vous l’apprécierez comme nous le faisons pic.twitter.com/xt9nSpUEzi – Claudia Piñeiro (@claudiapineiro)

12 août 2021





Encore un pari de Netflix au talent argentin qui produit un thriller politique avec des alternatives qui émerveilleront les adeptes de la série. Diego Peretti, le protagoniste, est un acteur de longue date et une figure de proue dans une distribution luxueuse pour donner vie à ce spectacle qui a une prémisse très engageante. Profitons-en !

Le Royaume est en vedette Diego Peretti comme Emilio Vázquez Pena, Daniel Kuzniecka comme Armando Badajoz, Mercedes Morán comme Elena, Pater Lanzani comme Tadeo Vázquez, Chino Darín comme Julio CLamens, Joaquín Furriel comme Ruben Osorio et Nancy Dupláa comme Roberta Candia. La direction est chargée de Marcelo Pineyro Oui Miguel Kohan.