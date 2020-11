La fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King ne vous a jamais vraiment été ici

Lynne Ramsay a signé pour diriger Stephen King’s La fille qui aimait Tom Gordon pour Village Roadshow Pictures. Le projet marque le premier long métrage de Ramsay depuis sa sortie Tu n’as jamais vraiment été là en 2017. Ramsay dirigera l’adaptation du classique culte de King en 1999 à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec Christy Hall, probablement mieux connu comme le co-créateur de Netflix. Je ne suis pas d’accord avec ça. Production sur La fille qui aimait Tom Gordon devrait commencer à un moment donné l’année prochaine.

De l’esprit créatif de Stephen King, La fille qui aimait Tom Gordon se concentre sur Trisha McFarland, 9 ans, alors qu’elle s’éloigne du chemin alors qu’elle et sa mère et son frère récemment divorcés font une randonnée le long d’une branche du sentier des Appalaches. Trisha finit par se perdre pendant des jours, s’égarant de plus en plus loin, et n’a que sa radio portable pour son confort. Une grande fan de Tom Gordon, un lanceur de secours des Red Sox de Boston, elle écoute des matchs de baseball et fantasme que son héros la sauvera. Alors que la nature semble être la plus grande bataille pour Trisha, il y a autre chose qui la traque.

La fille qui aimait Tom Gordon est un roman d’horreur psychologique. À sa sortie en 1999, il est devenu un favori culte, certains affirmant qu’il s’agissait de l’une des meilleures histoires de Stephen King. En 2004, une adaptation de livre pop-up a été publiée avec un design par Kees Moerbeek et des illustrations par Alan Dingman. En 2005, il a été annoncé que la légende de l’horreur George A. Romero était attachée à écrire une adaptation directe sur grand écran, bien que cela ne se soit pas produit. Au lieu de cela, l’ancienne femme de Romero, Christine Romero, servira de productrice sur le film.

En plus de Tu n’as jamais vraiment été là, Lynne Ramsay a également réalisé Chasseur de rats (1999), Morvern Callar (2002), et Nous devons parler de Kevin (2011). Ses histoires ont tendance à présenter des enfants qui traversent le chagrin, la culpabilité, la mort et ses conséquences, ce qui semble parfaitement fonctionner pour Stephen King. La fille qui aimait Tom Gordon. Ramsay n’écrit pas ses propres scripts, ce qui, selon elle, lui donne une vision différente du processus de création par rapport à l’écrivain / réalisateur.

Avec Christine Romero, IL Le producteur Roy Lee de Vertigo Films, avec Ryan Silbert de Origin Story et Jon Berg via Stampede Ventures produiront également La fille qui aimait Tom Gordon. Andrew Childs sera le producteur exécutif et la vice-présidente exécutive du contenu de Village Roadshow Pictures, Jillian Apfelbaum, supervisera la production. Avec la crise de santé publique toujours en cours et peut-être s’aggraver, il faudra peut-être un certain temps avant La fille qui aimait Tom Gordon commence le tournage. Cela étant dit, la production pourrait finir par se diriger vers le Canada, où les cas n’ont pas été aussi élevés qu’aux États-Unis. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer que Lynne Ramsay dirigeait La fille qui aimait Tom Gordon.

Sujets: La fille qui aimait Tom Gordon