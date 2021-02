Horoscope du jour Balance du samedi 6 février 2021

Amour / Couple ****

Les enfants sont chez leurs amis ou leurs grands-parents, ce qui vous laisse des moments à 2. Cela vous permet de prévoir des choses avec votre partenaire que vous n’avez pas le temps de programmer quand vous êtes en famille. La compréhension s’installe au sein de votre couple et vous serez touchée par les petites attentions de votre partenaire.

Amour / Célibataire ****

Ce n’est pas sur votre canapé et devant votre télévision que vous allez rencontrer le grand amour. Un conseil : pomponnez-vous et sortez ! Ne jetez pas non plus votre dévolu sur l’un de vos collègues de travail comme dans le Destin de Lisa. Mélanger votre vie sentimentale et votre vie professionnelle risquerait de vous attirer des ennuis. Arrêtez de rêver !

Loisir ****

Le mot d’ordre de ce week-end sera de faire ce qui vous plaît car le programme fixé par les autres risquerait de vous ennuyer. Pourquoi ne pas dépenser votre énergie débordante dans une séance de sport. C’est aussi le moment de prendre un peu de temps pour soi et aller à l’institut de beauté. Un petit massage ou un soin pour la peau vous feront du bien.

Social ***

Ne gâchez pas vos relations familiales ou amicales. Même si les autres ne vont pas dans votre sens, ce n’est pas une raison pour bouder comme une gamine de 5 ans. Car votre caractère sociable va vous apporter de nouveaux amis. N’hésitez pas non plus à programmer un déjeuner avec vos parents pour ce dimanche : vous égayerez leur journée avec vos histoires.

