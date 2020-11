Qui est Gabriel Basso? Tout ce qu’il faut savoir sur l’étoile ‘Hillbilly Elegy’

Gabriel Basso joue dans une adaptation cinématographique de Hillbilly Elegy, un mémoire qui raconte une famille ouvrière en crise.

Écrit par JD Vance, un capital-risqueur américain et commentateur social, le livre et le film portent sur les problèmes sociaux de la ville natale de Vance dans l’Ohio.

L’adaptation de Netflix est une affaire de stars avec Glenn Close comme la grand-mère de J.D et Amy Adams comme sa jeune mère aux prises avec la toxicomanie. Basso joue un jeune adulte JD pendant ses études à la Yale Law School.

Le réalisateur Ron Howard, qui a reçu une modeste somme de 45 millions de dollars de Netflix pour financer le film, a été confronté à des critiques de la part de critiques qui estiment que le film se moque des travailleurs pauvres en Amérique.

Qui est Gabriel Basso, star de Hillbilly Ellegy?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la star de l’un des films les plus discutés de cette année.

Il est originaire de St. Louis, Missouri.

Il joue peut-être un natif de l’Ohio, mais Gabriel est né et a grandi dans le Missouri.

Il s’appelait Louis Gabriel Basso II, du nom de son père et de son grand-père, mais surnommé Gabriel depuis qu’il était enfant.

Né le 11 décembre 1994, Gabriel a actuellement 25 ans. Et cela en fait un Sagittaire pour tous les fans du zodiaque, ce qui expliquerait la créativité libre de pensée qu’il doit posséder pour être un acteur aussi talentueux.

Gabriel Basso a commencé à jouer très jeune.

Après avoir déménagé à Los Angeles avec sa mère et ses sœurs, Gabriel a commencé à jouer dans une série d’émissions de télévision tout au long de son adolescence. Vous pourriez le reconnaître comme Adam Jamison, le fils de Cathy et Paul dans Le grand C.

Gabriel a également joué des rôles principaux dans des films sur le passage à l’âge adulte Rois de l’été et À peine mortel, avec Hailee Seinfeld. Il a également rejoint Tom Hanks dans les débuts de réalisateur de Meg Ryan, Ithaque.

Gabriel est signé avec l’agence de talent WME, l’une des plus grandes et des plus anciennes agences au monde.

Il partage la représentation avec Ben Affleck, Jake Gyllenhaal, Jennifer Garner et Matt Damon, pour n’en nommer que quelques-uns.

Sa sœur est également comédienne.

Le talent doit courir dans la famille car la sœur cadette de Gabriel, Annalise Basso, est également un acteur célèbre.

Le joueur de 21 ans a fait des apparitions dans des épisodes de Nouvelle fille, Vrai sang, et Nikita. Elle a également joué le rôle de Lina dans le film d’horreur de 2016 Ouiji: origine du mal.

C’est un père.

Bien qu’il aime garder sa vie personnelle personnelle, Gabriel a révélé sur Instagram en août 2020 que la famille Basso avait un nouvel ajout.

Bien qu’il n’ait pas révélé le nom de sa fille, Gabriel publie occasionnellement la photo de son petit.

Agir n’est pas sa seule forme d’art.

La bio Instagram de Gabriel renvoie à sa page d’art et à un compte pour son groupe. Gabriel crée des dessins et des illustrations pour des œuvres d’art, des vêtements et des chaussures.

Il est également le batteur de son groupe, Freeze Tag.

Il rêvait de devenir footballeur professionnel.

Avant de devenir acteur, Gabriel aspirait à devenir joueur de football professionnel.

Bien qu’il ait débuté sa carrière d’acteur tôt, Gabriel a conservé ces rêves et a continué d’équilibrer le jeu d’acteur avec le sport pour la plupart de ses adolescents dans la vingtaine.

Bien qu’entre son groupe, sa famille et un rôle de premier plan dans Netflix, il semble que les arts et les divertissements aient pu l’emporter sur le football.

