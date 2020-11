La mise à jour Apple macOS Big Sur corrige certains anciens modèles de MacBook Pro: rapport

L’équipe de nouvelles de tech217 nov.2020 10:17:04 IST

Apple a récemment commencé à déployer la mise à jour macOS 11 Big Sur à tous ses utilisateurs. La mise à jour est la première version de macOS à prendre en charge de manière native les nouveaux ordinateurs portables et PC Apple équipés de M1. macOS Big Sur apporte un nouveau design, des améliorations à Safari, aux messages, aux cartes et à la confidentialité et il a été optimisé pour la puce M1 d’Apple. La nouvelle mise à jour Mac est compatible avec les MacBook datant de 2013. Cependant, quelques jours après le déploiement de la mise à jour, certains anciens propriétaires de modèles de MacBook Pro ont déclaré que la mise à jour avait brisé leur ordinateur portable.

Les propriétaires de modèles de MacBook Pro 13 pouces fin 2013 et mi-2014 ont déclaré que la mise à jour de macOS Big Sur est en train de briser leurs machines, selon un MacRumeurs mise à jour. Des problèmes similaires ont également été signalés dans Reddit et le Communautés d’assistance Apple, suggérant que le problème est généralisé.

«Les utilisateurs signalent qu’au cours de la mise à jour vers ‌macOS Big Sur‌, leurs ordinateurs sont bloqués et affichent un écran noir. Les combinaisons de réinitialisation des touches, y compris NVRAM, SMC, le mode sans échec et la récupération Internet, seraient toutes inaccessibles après avoir tenté d’installer la mise à jour. , ne laissant aucun moyen de contourner l’écran noir statique, « MacRumors met à jour.

Certains utilisateurs de MacBook ont ​​également constaté que depuis la mise à jour de macOS Big Sur, les applications Apple contournaient les pare-feu et les réseaux privés virtuels (VPN). Selon certaines informations, ce problème existait dans l’une des mises à jour bêta de macOS 11.

Certaines applications Apple contournent certaines extensions réseau et applications VPN. Les cartes, par exemple, peuvent accéder directement à Internet en contournant tout NEFilterDataProvider ou NEAppProxyProvider que vous utilisez. – Maxwell (@mxswd) 19 octobre 2020

Le chercheur en sécurité Patrick Wardle a découvert que le Mac App Store contournait les pare-feu après la mise à jour de Big Sur. Il était présumé qu’Apple résoudrait ce problème lors de la publication de la version finale de la mise à jour. Cependant, dans un tweet dimanche, Wardle a révélé que le problème du contournement des pare-feu et des VPN persistait dans la version stable et pourrait être abusé par des logiciels malveillants et avoir un impact sur la sécurité des utilisateurs sur la dernière version de macOS.

Dans Big Sur, Apple a décidé d’exempter bon nombre de ses applications du routage via les frameworks dont elles ont désormais besoin pour l’utilisation de pare-feu tiers (LuLu, Little Snitch, etc.) Q: Cela pourrait-il être (ab) utilisé par des logiciels malveillants pour contourner également ces pare-feu? R: Apparemment oui, et trivialement pic.twitter.com/CCNcnGPFIB – patrick wardle (@patrickwardle) 14 novembre 2020

Les risques (maintenant confirmés?) De sécurité et de confidentialité de cette décision de conception ont bien sûr été clairement communiqués à Apple avant la sortie de Big Sur. @AppleSupport / FB8817119 ‍♂️ pic.twitter.com/FSDfxveTzn – patrick wardle (@patrickwardle) 14 novembre 2020

Apple n’a pas encore reconnu ou commenté le problème.

