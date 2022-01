Zac Efron est apparu totalement changé une fois de plus et c’est pourquoi

CÉLÉBRITÉS

L’acteur a surpris ses fans sur son compte Instagram pour la deuxième fois et n’a pas pu s’empêcher de faire des commentaires.

©Getty imagesZack Efron.

Zack Efron est l’un des acteurs qui a conquis le public avec son interprétation de ‘Troy Bolton’ dans Lycée musical en 2005 par Disney.

Depuis qu’il a fait ce film, sa carrière a décollé et il a pu être vu dans 20 autres films avec d’autres personnages pour démontrer son grand talent. Il y a des mois, il a généré beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux à cause de son apparence sur son visage car il avait l’air complètement différent et ils l’ont accusé d’avoir des chirurgies esthétiques.

Mais Efron, il est réapparu avec son visage normal, donc cela aurait pu être une allergie ou qu’il avait subi une retouche et était enflé. Malgré tout, à 34 ans, il continue de surprendre ses fans en étant un artiste polyvalent qui peut jouer n’importe quel rôle.

Maintenant, il l’a fait à nouveau dans une nouvelle publicité pour ATT où il a l’air totalement différent. L’acteur arbore des moustaches, un pull bleu, des cheveux longs et des moustaches. Face à ce changement de look, les fans n’ont pu s’empêcher de commenter sur les réseaux sociaux :

« OMG je suis mort avec l’autre version de Zac », « LOL même gros tu es très beau », « wow je pensais vraiment que j’étais quelqu’un d’autre », « haha comme quand tu manges beaucoup de tacos », « Zac 2.0 c’est bien pour la pêche » et « Je n’arrive pas à croire que ce soit toi », les fans ont noté.

Zac a déjà fait une publicité aux côtés de Jessica Alba à Dubaï. A travers ses réseaux sociaux, l’acteur a publié le nouveau projet dans lequel il a réalisé et il s’agit d’une campagne publicitaire pour inviter tous les touristes à visiter Dubaï.

Comment s’annonce 2022 pour Zac Efrom ?

Les mois à venir sont remplis de travail pour Zack Efron, car il présentera en première Gold, Eyes of Fire et The Greatest Beer Run Ever, en plus de commencer par Three Men and a Baby et une série autobiographique, Killing Zac Efron.

Quels ont été les meilleurs films de Zac Efrom ?

le grand showman

Toujours à mes côtés

Nous sommes amis

Quand je te trouve

