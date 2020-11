Comment obtenir l’oeil d’Ender dans Minecraft

Les yeux d’Ender sont des objets nécessaires à acquérir pour atteindre The End et combattre le dragon Ender. Non seulement l’Œil d’Ender est nécessaire pour activer le portail de la fin, mais ces objets vous guideront vers la forteresse du portail de la fin. Ce guide vous montrera comment obtenir l’œil d’Ender dans Minecraft en fabriquant les matériaux appropriés.

Ce dont tu auras besoin

Deux objets sont nécessaires pour fabriquer un Œil d’Ender:

1 Ender Pearl et 1 Blaze Powder feront 1 Eye of Ender.

Les perles Ender sont gagnées en tuant Enderman.

Blaze Powder peut être fabriqué à partir de Blaze Rods, un élément supplémentaire dont vous aurez besoin. Les Blaze Rods sont gagnés en tuant des Blazes. Pour chaque 1 Blaze Rod que vous placez dans la table d’artisanat, vous recevrez 2 Blaze Powder.

Comment faire un Eye of Ender

Pour fabriquer un oeil d’Ender, placez 1 Ender Pearl et 1 Blaze Powder dans une table d’artisanat. Continuez à fabriquer jusqu’à ce que vous ayez la quantité nécessaire d’Eyes of Ender.

Alternativement: Les villageois clercs vendront également aux joueurs Eyes of Ender pour 7 à 11 émeraudes. Cela fait partie de leurs transactions de niveau III.

En supposant que vous créez Eyes of Ender pour atteindre The End, vous aurez besoin d’environ 30 yeux de l’Ender au total. 12 de ces Eyes of Ender sont nécessaires pour activer le portail de la fin. Les yeux restants d’Ender seront utilisés pour vous guider vers la forteresse du portail de la fin. Par conséquent, vous aurez besoin de 30 perles Ender et 30 poudre de feu pour fabriquer la quantité correcte de Eyes of Ender.