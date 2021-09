« La famille Ingalls » : l’épisode le plus difficile pour Melissa Gilbert dans « La petite maison dans la prairie »

melissa gilbert Je n’avais que 9 ans lorsque la production de « La famille Ingall« Je l’ai contactée pour travailler avec eux. Pratiquement, l’actrice a grandi aux côtés de Laura Ingalls, personnage qu’elle a commandé dans la célèbre série télévisée de 1974. Dans toute cette fureur que sa prestation a provoquée, on vous dira quel a été l’épisode le plus difficile pour la figure de « La Petite Maison dans la Prairie ”.

En raison de son jeune âge pour assumer un rôle comme celui de Laura ingalls, Gilbert n’a pas toujours eu la vie facile sur les enregistrements de la série. Il y avait des moments où elle et son personnage ne se connectaient pas comme prévu. C’est du moins ce qui est apprécié dans les souvenirs de Prairie Tale, où il affirme que le jeune interprète a eu des complications dans la chapitre « L’amour de Johnny Johnson ».

Dans ledit épisode melissa gilbert ne pouvait pas se rapporter à son rôle de Laura Ingalls dans « La petite maison dans la prairie ». Dans cette partie de l’histoire, Laura est attirée par un étudiant nommé Johnny Johnson. Cependant, il se retrouve amoureux de sa sœur aînée, Mary, qui à son tour ne ressent pas la même chose pour Johnson. D’après Gilbert elle-même, chaque fois qu’elle devait tourner ces scènes, elle ne faisait qu’imiter ce qu’elle avait vu dans « La famille perdrix » et « Le groupe Brady”.

L’ÉPISODE LE PLUS DIFFICILE POUR MELISSA GILBERT DANS « LA FAMILIA INGALLS »

Le script de « The Ingalls Family » exigeait que Laura pleure l’amour non partagé de Johnny Johnson. Cependant, elle raconte dans ses mémoires qu’elle n’a pas pu faire cette scène. Gilbert n’a pas pu traduire ces émotions dans la scène où il a dû verser des larmes émotionnelles après une conversation avec son père.

« Parfois, c’était difficile pour moi d’accéder à ces émotions, et cet épisode a été l’un de ces moments »Gilbert a écrit. « Me mettre à la place de Laura n’a pas fonctionné. Il ne traînait pas non plus une sorte de souvenir horrible du donjon. Alors Mike m’a aidé« .

Mike Londres c’est lui qui a aidé Melissa Gilbert à pleurer en appliquant une technique qu’elle a utilisée de nombreuses fois avec d’autres comédiens. « Il a mis son bras autour de moi et nous a emmenés loin du plateau, du côté où nous pourrions être seuls », a écrit. «Et le temps qu’il lui ait fallu cinq à six mètres pour marcher, il s’est mis à pleurer. Puis elle s’est tournée vers moi et avec des larmes coulant sur son visage, elle a dit : ‘As-tu une idée de combien je t’aime ?’ « .

MELISSA GILBERT ET LA SCÈNE QUI NE LUI A PAS COTÉ BEAUCOUP DANS LA FAMILLE INGALLS

Si d’un côté, pleurer a été difficile pour Melissa Gilbert, il y a eu un moment du chapitre « L’amour de Johnny Johnson » où elle n’a pas eu à faire semblant et c’est sorti très naturel. C’est alors qu’il a dû se battre avec Mary, joué par melissa sue anderson, avec qui il n’a jamais eu de bonnes relations en dehors des plateaux d’enregistrement.

« La rivalité à l’écran entre Mary et Laura dans cet épisode a joué à la hauteur de la compétition hors caméra entre moi et Melissa Sue Anderson. », a écrit. « Quand nous nous sommes criés dessus, c’était tout à fait réel. ».