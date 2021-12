Le film Blade Versus Morbius est possible, disent les producteurs de Marvel et Sony

Les frontières entre le Sony Spider-Verse et l’univers cinématographique Marvel se sont rapidement estompées grâce à la saga épique qui est Spider-Man : Pas de chemin à la maison, amenant les fans à se demander à quels autres croisements cela pourrait conduire. Bien, Spider-Man : Pas de chemin à la maison les producteurs Kevin Feige et Amy Pascal ont maintenant répondu à l’une des idées les plus populaires, suggérant que Marvel’s Lame, le tueur de vampires pourrait en effet affronter le Morbius sur grand écran.

« Blade et Morbius, c’est une bonne idée. Vous connaissez l’avenir, vous ne savez jamais ce qui va se passer. Il y a toutes sortes de possibilités.

Avec Morbius être un vampire et Lame ayant une affinité pour chasser les vampires, réunir les deux personnages serait certainement l’un des croisements les plus faciles à expliquer. En parlant avec Geeks of Color, Feige et Pascal semblent certainement ouverts à un projet centré sur la paire, la réponse suggérant qu’au-delà de Blade contre Morbius, il pourrait y avoir beaucoup plus de croisements Marvel/Sony à venir.

Bien sûr, tout film mettant en vedette Blade et Morbius devrait fusionner leurs univers respectifs. Mais, cela peut ne pas être aussi compliqué qu’on le pensait à première vue. Alors que Blade est apparemment cimenté dans le MCU, Morbius est beaucoup plus un point d’interrogation. En fait, le marketing de Morbius a jusqu’à présent laissé entendre que le personnage était entouré de toutes sortes de folie multiversale, y compris des personnages et des détails comme celui de Sam Raimi. Homme araignée franchise, l’univers cinématographique Marvel, L’incroyable homme-araignée série et Tom Hardy Venin franchise, amenant certains à se demander si l’histoire impliquera le personnage principal explorant plusieurs univers. Que ce soit le cas ou non, Morbius n’a clairement pas peur de fusionner des éléments de ces franchises disparates, ce qui facilite grandement l’intégration de Blade dans le giron si les studios décident de le faire.





Jusque-là, les goûts de Morbius et Lame ont encore leurs aventures autonomes à affronter. Le premier présentera l’un des personnages les plus fascinants et les plus conflictuels de Marvel, alors que Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros, Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui apparaît au premier abord comme un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal.

Notamment, Leto lui-même a répondu à une rencontre potentielle entre Morbius et Blade dans le passé en disant: « C’est une bonne question, et je pourrais voir cela se produire à l’avenir. Je pourrais voir cela se produire, oui. »

Pour ce qui est de Lame, un synopsis divulgué a révélé les premiers détails concernant les débuts du MCU de Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar. » Lui-même mi-humain/mi-vampire, » Daywalker » Eric Brooks (Ali) a perfectionné ses capacités à traquer les morts-vivants qui terrorisent depuis longtemps l’humanité « , lit-on dans la ligne de connexion présumée. « Hybride humain-vampire depuis sa naissance tragique, Blade a passé sa longue vie à chercher à débarrasser le monde des vampires comme celui qui a tué sa mère. Au fil des ans, il a maîtrisé son propre style de combat contre des monstres de toutes sortes.





Morbius devrait sortir aux États-Unis le 28 janvier 2022, avec Lame devrait commencer le tournage à la fin de l’été 2022 à Atlanta.





