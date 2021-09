13 sept. 2021 13:07:23 IST

Apple a annoncé sur son Forum d’assistance Apple les moteurs puissants de cette moto peuvent « dégrader » les performances de l’appareil photo d’un iPhone. Le géant de la technologie conseille « d’éviter d’exposer votre iPhone à des vibrations prolongées de grande amplitude ». Apple révèle en outre que les moteurs électriques ou de petit volume, tels que les cyclomoteurs et les scooters, peuvent entraîner des vibrations d’amplitude relativement plus faible et n’affecteront donc pas autant l’appareil photo de l’iPhone.

Selon Apple, lorsque les utilisateurs placent les iPhones sur le guidon ou le châssis d’un vélo, ces vibrations se transmettent en dégradant la qualité de l’image et de la vidéo. Ces vibrations affectent la stabilisation optique de l’image (OIS) et l’autofocus en boucle fermée de la caméra. En fait, « une exposition directe à long terme à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences peut dégrader les performances de ces systèmes et conduire à une qualité d’image réduite pour les photos et les vidéos ».

Apple explique : « Si vous déplacez accidentellement un appareil photo lorsque vous prenez une photo, l’image résultante peut être floue. Pour éviter cela, certains modèles d’iPhone ont une stabilisation optique de l’image (OIS). L’OIS vous permet de prendre des photos nettes même si vous déplacez accidentellement le Avec l’OIS, un gyroscope détecte le mouvement de la caméra. Pour réduire le mouvement de l’image et le flou qui en résulte, l’objectif se déplace en fonction de l’angle du gyroscope.

De plus, certains modèles d’iPhone sont dotés d’un autofocus (AF) en boucle fermée.2 L’AF en boucle fermée résiste aux effets de la gravité et des vibrations pour préserver une mise au point nette dans les photos, les vidéos et les panoramas. Avec l’AF en boucle fermée, les capteurs magnétiques embarqués mesurent les effets de la gravité et des vibrations et déterminent la position de l’objectif afin que le mouvement de compensation puisse être réglé avec précision. »

La technologie OIS est disponible sur l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 6s Plus et l’iPhone 7 et versions ultérieures, y compris l’iPhone SE (2e génération). En revanche, l’AF en boucle fermée est disponible sur l’iPhone XS et les versions ultérieures, y compris l’iPhone SE (2e génération) .

Notamment, Apple est prêt à héberger son événement de lancement « California Streaming » le 14 septembre où il devrait lancer la nouvelle série iPhone 13, Apple Watch Series 7 et AirPods 3.

