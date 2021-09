Tout ce que nous savons sur la troisième saison de High School Musical

Bonne nouvelle pour les fans de chats sauvages! Disney+ a renouvelé la série originale Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série pour une troisième saison et ses fans ne peuvent plus attendre. Et c’est que ses deux premières parties -également disponibles sur la plateforme de streaming- étaient la combinaison parfaite entre chansons entraînantes et un acteurs talentueux, entraînant un grand succès pour la société Mickey Mouse.







Quelle sera l’intrigue de cette nouvelle partie ? Quelque chose de similaire à ce qui se passe dans Lycée Musical 2 cela arrivera avec cette nouvelle génération. Les étudiants de Est élevé Ils abandonneront l’école secondaire pour passer l’été dans un camp où ils profiteront de leur repos, des feux de joie, de nouveaux amours et de la liberté. Cette fois, la fiction quittera Salt Lake City pour s’installer Les anges et commencez à filmer à fin de cette année.

Votre Créateur, Tim Federle, était chargé de confirmer cette nouvelle saison. Et, bien sûr, ce qui a été exprimé à propos de ce grand changement de lieux : «Nous sommes ravis de nous rendre à l’extérieur pour la saison trois et sommes reconnaissants à nos partenaires et amis de Disney + pour leur soutien continu à nos Wildcats de prochaine génération.”.







Un changement de lieu de tournage peut être important pour n’importe quelle série. Cependant, voici quelque chose de crucial : la prémisse de Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série est lié à 100% à votre emplacement. Dans la première saison, l’histoire prend comme point de départ le membres du club de théâtre de l’école où le film original a été tourné. Tous se préparent à présenter une comédie musicale basée sur la saga de Troie et Gabriella. Dans la seconde partie, ils reprennent la tournée mais avec le travail de La belle et la Bête.

On ne sait toujours pas si la série Disney + aura de gros changements dans sa distribution. Bien que de nombreux acteurs aient partagé la nouvelle avec joie et célébré le retour de HSMTMTS, la vérité est que son protagoniste Olivia Rodrigo –qui a été récemment présenté dans le VMA MTV et la Gala du Met– ne s’est pas exprimé concernant sa participation à la troisième saison.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?