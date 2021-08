La famille Addams obtient une coupe étendue «Plus Mamushka» sur 4K Ultra HD cet automne

Une coupe allongée de La famille Addams reçoit le traitement 4K Ultra HD cet automne. Nouvellement remasterisé et restauré sous la supervision du réalisateur Barry Sonnenfeld, La famille Addams sera présenté à la fois dans la version théâtrale originale et dans un « Plus Mamushka ! » inédit. version, qui « étend le numéro de danse mémorable » avec les frères et sœurs Addams Gomez (Raul Julia) et Fester (Christopher Lloyd).

Les sorties Digital 4K Ultra HD, 4K Ultra HD Blu-ray Disc et Blu-ray incluent également une toute nouvelle fonctionnalité revenant sur la réalisation du film qui comprend des séquences en coulisses et une nouvelle interview avec Sonnenfeld, comme ainsi qu’une introduction à la coupe restaurée par Sonnenfeld et une featurette d’archives. Les fonctionnalités spéciales exclusives à la nouvelle version incluent l’introduction au « Plus Mamushka! » version du réalisateur Barry Sonnenfeld et cinéaste Focus : Barry Sonnenfeld sur La famille Addams featurette.

Réalisé par Sonnenfeld, La famille Addams a été écrit par Caroline Thompson et Larry Wilson. Il est basé sur la bande dessinée originale créée par Charles Addams avec l’adaptation ultérieure de la série télévisée. Il y a eu de nombreuses incarnations de La famille Addams au fil des ans sur grand et petit écran, mais le film de 1991 reste un favori pour de nombreux fans. Basé sur le succès de La famille Addams, une suite a été commandée avec Valeurs de la famille Addams sortie en 1993.

Le synopsis officiel de La famille Addams « Lorsque l’oncle Fester (Christopher Lloyd) perdu depuis longtemps réapparaît après 25 ans dans le triangle des Bermudes, Gomez (Raul Julia) et Morticia (Anjelica Huston) organisent une célébration pour réveiller les morts. Mais mercredi (Christina Ricci) a à peine le temps pour réchauffer sa chaise électrique avant que Thing ne signale le comportement inhabituellement «normal» de Fester. Est-ce que ce Fester pourrait être un faux et faire partie d’un plan diabolique pour piller la fortune d’Addams ? »

La famille Addams avait à l’origine une scène de danse beaucoup plus longue dans la célèbre séquence Mamushka, et cette nouvelle version 4K Ultra HD restaurera le film de la façon dont Sonnenfeld avait voulu qu’il soit vu. Avant la sortie du film, la scène Mamushka aurait suscité des réactions négatives lors des projections de test, ce qui a entraîné un rognage important des images. Après sa sortie, cependant, de nombreux fans ont en fait estimé que la scène n’était vraiment pas assez longue.

« Nous travaillons sur une réédition en 4K, l’original Famille Addams« , a déclaré Sonnfeld à ComicBook.com le mois dernier. « Nous remettons tout le » mamushka « . Il y avait le grand numéro de chanson et de danse au milieu, écrit par Adolph Green et Marc Shaiman et Betty Comden. Nous l’avions coupé en deux et nous restaurons la version intégrale, donc c’est excitant. »

Pendant ce temps, la franchise est toujours aussi forte toutes ces années plus tard à travers des incarnations distinctes. Basé sur le succès du redémarrage animé de La famille Addams sorti en 2019, une suite officielle sortira en octobre. Sur le petit écran, Tim Burton développe également un redémarrage en direct se concentrant sur un Mercredi Addams plus âgé alors qu’elle utilise ses capacités surnaturelles pour résoudre des mystères. Jenna Ortega joue mercredi avec Luis Guzman et Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Gomez et Morticia.

La famille Addams sortira sur 4K Ultra HD le 19 octobre. Il sera suivi d’un Blu-ray 4K Ultra HD et d’un Blu-ray remasterisé le 9 novembre. Cette information nous vient de Blu-ray.com.

Sujets : La famille Addams