Le baiser de Margot Robbie et Will Smith qui n’a pas atteint la coupe Suicide Squad

Escouade Suicide eu la possibilité de rassembler les méchants les plus détestés de la DC Univers étendu former un groupe hétérogène ayant pour mission d’arrêter les dangereux Enchanteresse. L’équipe avait des membres comme Deadshot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney) et Killer Croc (Adewale Akinnoyue-Agbaje), entre autres. Le film présentait des relations dynamiques entre les personnages. Deadshot et Harley ils avaient une alchimie spéciale qui ne s’est jamais concrétisée. Ou oui?

Une révélation récente a confirmé les soupçons. Harley Quinn a été infidèle à Joker avec Abattu dans Escouade Suicide. Un baiser passionné entre les méchants a été capturé à la caméra, mais n’a jamais atteint la coupe finale de la bande. Peut-être l’intention du réalisateur David hier était de garder le criminel comme un fidèle compagnon du Clown Prince du Crime, joué à cette occasion par Jared Leto.

Le baiser de Harley et Deadshot

Le baiser de ces personnages est-il l’une des nombreuses différences entre le montage présenté en salles et la version finale de David hier? Un peu de mémoire : le cinéaste a reconnu que sa vision du film est différente de ce que l’on a vu dans les salles. Plus sombre et moins humoristique. Selon Ayer, l’intervention des cadres de Warner a été la clé de ces changements.







Sur Internet, un mouvement a émergé parmi les adeptes de l’équipe des méchants avec un cri de guerre sous la forme d’un hashtag : #ReleaseTheAyerCut. Les fans ont l’antécédent de la victoire remportée par ceux qui souhaitent voir la coupe Snyder de Ligue de justice, une affaire qui a surpris le public du monde entier.

Pouvons-nous voir la version de Escouade Suicide dans lequel ils s’embrassent Harley et Deadshot? Le Joker il ne sera certainement pas très content de l’alchimie entre sa petite amie et le meurtrier le plus efficace du monde. David hier a un film complet sous le bras et il s’agit des cadres de Warner décider de le libérer d’une manière ou d’une autre.