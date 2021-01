Jason Isaacs reviendra-t-il en tant que grand inquisiteur dans une émission télévisée en direct Star Wars?

Harry Potter La star Jason Isaacs a reconfirmé qu’il serait prêt à reprendre le rôle de Rebelles de Star Wars méchant le Grand Inquisiteur en action réelle si l’occasion se présente. Tout comme il l’a fait lors de ses discussions sur le personnage auparavant, Isaacs a souligné le choix unique de l’arme du Grand Inquisiteur comme un argument de vente majeur pour le mettre en action, l’acteur étant tout à fait d’accord pour le manier lui-même.

« Je pense que c’était à cause de son sabre laser. J’aimerais utiliser ce sabre laser rouge qui tourne. J’ai la baguette la plus cool du monde Harry Potter et j’ai le sabre laser cool du monde de Star Wars. »

En plus de la possibilité d’utiliser un sabre laser dans la vraie vie plutôt que de le regarder jouer sous forme animée, Jason Isaacs a également fourni quelques détails sur ce qui le persuaderait de reprendre le rôle toutes ces années plus tard, en mentionnant même la star de la saison 2 de The Mandalorian Katee Sackhoff et son expérience positive de travail sur la série Disney +.

« Je suis ouvert à tout. C’est toujours une question de scénario. Je ne veux pas juste me présenter pour pouvoir prendre des photos et aller à des conventions. J’aimerais jouer des rôles. L’Inquisiteur était un grand rôle quand Je l’ai joué et si l’Inquisiteur était à nouveau un grand rôle, je serais partant pour ça. Je ne suis pas sûr d’avoir la patience de Doug Jones qui joue Saru dans Discovery, qui était la créature de The Shape of Water et tout ça. Je ne sais pas combien d’heures j’aimerais passer en prothèses. Mais oui, Katee a passé un très bon moment. Je connais Katee et je dirai que j’ai adoré faire partie du monde de Star Wars . Ils m’ont invité même si je n’avais jamais été un personnage animé auparavant. «

En plus de déclarer son amour pour le personnage et le choix des armes, Isaacs a en outre souligné l’importance du scénario, stipulant qu’il faudrait apporter un changement ou une variation au Grand Inquisiteur s’il se présentait à nouveau, afin de sauver l’acteur. de simplement répéter ce qu’il a fait.

«C’est toujours le scénario et ce que vous avez à faire. Je sais que pour les autres, ils disent: ‘J’adorerais vous voir là-dedans’ ou ‘J’adorerais vous voir dedans.’ La plupart du temps, ce sont les gens qui aimeraient me voir faire quelque chose qu’ils m’ont déjà vu faire auparavant. Ils disent: « Il y a un personnage comme ça là-dedans. N’aimeriez-vous pas être dans Outlander en train de jouer telle ou telle chose? » Et je dis: « Eh bien, pas vraiment parce que vous dites simplement que je devrais amener ce personnage de The Patriot, » ou autre. «

Bien que rien n’indique que le Grand Inquisiteur reviendra dans une action réelle Guerres des étoiles Émission de télévision, il y a plusieurs opportunités pour lui de le faire, y compris le prochain Obi Wan Kenobi séries. Pour l’instant, Isaacs s’en tient à l’approche «ne jamais dire jamais».

«Je suis un peu méfiant parce que, tu sais, ça pourrait arriver, je suppose.

Le Grand Inquisiteur a été créé pour la série animée Rebelles de Star Wars, faisant ses débuts à l’écran en 2014 Star Wars Rebels: Spark of Rebellion. Ancien garde du temple Jedi, l’Inquisiteur a été séduit par le côté obscur de la Force sous la direction de Dark Vador. Envoyé pour traquer et tuer les Jedi restants après l’Ordre 66, le Grand Inquisiteur a finalement été tué dans un duel au sabre laser, mais devrait-il être ressuscité pour The Mandalorian, il ne serait pas le premier Guerres des étoiles méchant pour revenir d’une mort certaine. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Star Wars, Star Wars Rebels