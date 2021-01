Cobra Kai 3: Miguel a exécuté la technique de batterie de M. Miyagi et presque personne ne l’a remarqué

«Cobra Kai» revient le 1er janvier pour sa troisième saison sur le service de streaming Netflix et c’est déjà un succès: il a été positionné comme le plus vu sur la plateforme en Amérique latine jusqu’à l’arrivée de « Lupin », et se classe actuellement 2, mais être dans le top cinq le liste comme une réalisation pour la série basée sur les films « Karate Kid » des années 80.

Dans cette saison 3, nous avons eu plusieurs protagonistes et de nombreuses situations que les fans ont adorées, mais l’un d’entre eux s’est concentré sur Miguel (Xolo Maridueña) et son rétablissement après la chute qu’il a subie à l’école aux mains de Robby (Tanner Buchanan), ce qui lui a presque coûté la vie. Tout au long de ce troisième volet, il a un chemin dans lequel il réfléchit sur les rivalités et leurs conséquences.

Ici, il continue l’idée de mettre de côté la devise « Impitoyable » avec laquelle il avait appris Johnny Lawrence (William Zabka), et en se rétablissant complètement, il recommence à s’approcher de Sam (Mary Mouser). Cela vous apporte de nouveaux problèmes avec tory (Liste Peyton) et La rivalité entre les dojos Cobra Kai et Miyagi-Do Karate refait surface, conduisant à un nouveau combat.







Au cours de ce combat massif, Miguel affronte Kyler (Joe Seo) et le combat est en faveur du jeune homme appartenant à Cobra Kai et spécifiquement sélectionné par John Kreese (Martin Kove), mais à un moment donné, le combat tourne et celui qui finit par gagner est Díaz. Ce que presque personne n’a remarqué, c’est que Pendant le concours, Miguel exécute la technique du tambour historique que M. Miyagi (Pat Morita) a enseigné à Daniel LaRusso (Ralph Macchio) dans ‘Karate Kid II’ (1986). Vous ne l’avez pas remarqué?







Avant le combat, Miguel voit le tambour chez Daniel et Sam explique ce que c’est et à quoi ça sert, et là il apprend le mouvement avec lequel il esquive l’un des coups de Kyler. À la fin de cette saison, nous voyons que le nouveau dojo de Lawrence rejoint celui de LaRusso pour combattre celui de Kreese, cela signifie que Díaz en apprendra plus sur les enseignements de Miyagi dans la saison 4.