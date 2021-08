Chadwick Boseman fait la performance finale en tant que T’Challa dans Et si…?

Exprimer T’Challa dans Et si…? sera la dernière apparition de Chadwick Boseman en tant que héros de Black Panther.

Chadwick Boseman devrait faire sa dernière apparition en tant que T’Challa sur Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? demain.

Le Panthère noire L’acteur est malheureusement décédé d’un cancer du côlon en 2020 à l’âge de 43 ans, mais a réussi à enregistrer une dernière fois la voix de son personnage T’Challa.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est la première série animée de Marvel et présente les favoris des fans tels que T’Challa, Peggy Carter, Doctor Strange, Killmonger et Thor dans une émission multivers qui explore des chronologies alternatives des films MCU originaux. Fondamentalement, attendez-vous à ce que le MCU que vous connaissez et aimez soit mélangé et expérimental avec de nombreux rebondissements en cours de route.

Le premier épisode de la série a été diffusé la semaine dernière (11 août) sur Disney +, mais le personnage de Chadwick, qui assumera le rôle de Star-Lord, entrera dans la série en tant que personnage récurrent de l’épisode de cette semaine, arrivant sur la plateforme de streaming demain ( 18 août).

Chadwick Boseman exprimera T’Challa dans Et si…? Image : Jon Kopaloff/FilmMagic, Disney+

Le scénariste en chef de la série AC Bradley a déclaré à Entertainment Weekly que travailler avec Chadwick sur la série était « génial ».

« Il se souciait tellement de T’Challa – tous les acteurs se soucient de ces personnages mais Chadwick Boseman a compris le pouvoir de Black Panther et son rôle d’icône », a-t-elle déclaré. « Il a lu les scripts à l’avance, il transmettait quelques notes ou des pensées. Ils étaient toujours intelligents, articulés, brillants. «

Il a également été l’un des premiers acteurs à s’inscrire pour exprimer son personnage dans la série animée, selon le réalisateur Brian Andrews.

« Son niveau d’excitation était génial parce qu’il savait ce qu’il traversait – nous ne le savions pas, comme tout le monde sauf son cercle intime le plus proche », a-t-il expliqué. « Il voulait toutes les chances qu’il pouvait pour faire sortir T’Challa, et cela allait être l’une de ces dernières chances. »

Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et s’est battu pendant quatre ans tout en tournant certains des rôles les plus populaires de sa carrière. Son diagnostic n’était pas connu du grand public.

Le réalisateur a ajouté : « C’était un super pro et merveilleux et super incroyable et nous n’en avions aucune idée, vous savez ? Il a tellement apporté au rôle et il était dedans et amusant. »

Épisode 2 de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? arrive sur Disney+ le 18 août.

