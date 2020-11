La douleur à l’estomac d’une femme s’avère être un cas rare de «  rate errante  »

Une femme qui s’est rendue au service des urgences avec des douleurs abdominales a rapidement appris la source de son inconfort: sa rate s’était déplacée d’environ un pied de place, selon un nouveau rapport du cas.

Cette maladie rare, connue sous le nom de «rate errante», survient lorsque les ligaments qui maintiennent normalement la rate en place se relâchent et s’étirent. le rate , qui filtre du sang dans le corps et produit immunitaire cellules, se trouve généralement au-dessus de l’estomac dans le quadrant supérieur gauche de l’abdomen.

Mais lorsque la femme de 36 ans s’est présentée au Michigan Medicine à Ann Arbor, ses médecins ont trouvé sa rate dans le quadrant inférieur droit de l’abdomen.

« Il a parcouru environ 1 pied [0.3 meters]», A déclaré le Dr Alexander Wester, médecin résident en médecine interne au Michigan Medicine, à 45Secondes.fr dans un courrier électronique. Wester et le Dr Ivan Co, médecin d’urgence et professeur adjoint à Michigan Medicine, ont décrit le cas dans un article publié en novembre. . 18 dans Le New England Journal of Medicine .

Deux jours à peine avant de découvrir sa rate errante, la patiente avait subi un dépistage cancer du foie , au cours de laquelle les médecins ont pris des images médicales de son abdomen et ont vu sa rate assise à sa place. Un jour plus tard, la femme a commencé à ressentir des douleurs abdominales et des vomissements.

Au service des urgences, les médecins ont effectué de nouvelles analyses et, pendant cet espace de temps, sa rate s’était déplacée de l’autre côté de son corps.

Le panneau A (à gauche) montre la rate de la femme marquée d’un astérisque; ces scans ont été effectués lorsque le patient s’est rendu au service des urgences avec des douleurs abdominales. La rate dans le quadrant inférieur droit de son abdomen. Le panneau B (à droite) est un scan effectué deux jours plus tôt, où la rate est dans la bonne position sur le côté gauche du corps. (Crédit d’image: The New England Journal of Medicine)

Mais pourquoi la rate de la femme a-t-elle erré en premier lieu? Le mouvement venait probablement d’elle foie , qui se connecte à la rate par un système de veines .

La femme avait une maladie du foie appelée cholangite sclérosante primitive, une maladie évolutive marquée par inflammation dans les voies biliaires qui transportent les liquides digestifs du foie vers l’intestin grêle, selon la clinique Mayo . Cette inflammation a provoqué de graves cicatrices hépatiques, connues sous le nom de cirrhose, rendant difficile la circulation du sang dans l’organe, a déclaré Wester.

« Tout comme un tuyau bouché, cela fait remonter le sang, et l’un des endroits où il recule est la rate », a-t-il dit. « Au fil du temps, la rate grossit en essayant d’accueillir tout le sang supplémentaire. » Au fur et à mesure que la rate grossit, les ligaments qui l’entourent peuvent s’étirer, permettant à la rate de s’échapper de sa place dans la partie supérieure de l’abdomen. Ainsi, l’errance.

L’errance de la rate peut également être causée par des conditions congénitales, où les bébés naissent avec des ligaments faibles ou manquants qui stabiliseraient normalement la rate, selon l’Organisation nationale pour les maladies rares . La condition peut également survenir à l’âge adulte par un traumatisme physique ou d’autres conditions qui peuvent affaiblir les ligaments près de la rate, telles que des maladies du tissu conjonctif ou même une grossesse.

Le plus grand danger de laisser une rate errante non traitée est connu sous le nom d’infarctus splénique, a déclaré Wester. « Il y a des vaisseaux sanguins qui se déplacent près de la rate qui peuvent se tordre et couper l’apport sanguin à la rate », a-t-il dit. « Cela peut causer une douleur intense et même la mort si elle n’est pas traitée. » le pancréas , qui produit des hormones et des enzymes digestives, est également reliée à la rate via des vaisseaux sanguins et peut devenir enflammée lorsque la rate s’éloigne.

Le meilleur traitement pour la rate errante consiste simplement à retirer l’organe. « Vous pouvez vivre sans rate intacte, et la plupart des patients devraient se faire retirer leur rate s’ils ont cette condition », a déclaré Wester.

Cependant, la patiente était en cours d’évaluation pour une transplantation hépatique à l’époque, et Wester a noté que les complications potentielles de subir une splénectomie pourraient miner sa candidature pour un nouveau foie. De plus, si et quand le patient se qualifiait pour un nouveau foie, la greffe et l’ablation de la rate pourraient avoir lieu en même temps, a-t-il ajouté.

La splénectomie du patient a donc été reportée à un certain temps dans le futur. Dans l’intervalle, elle a reçu « un traitement anti-douleur et une hydratation, et ses douleurs abdominales et ses vomissements ont disparu », selon le rapport de cas.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.