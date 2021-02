Mer des voleurs | Le voleur maudit | Comment trouver le coffre squelette

Dans le guide précédent de The Cursed Rogue, nous avons expliqué comment démarrer le Tall Tale et Trouvez la clé squelette. Nous allons maintenant expliquer comment trouver le coffre de squelette. Si vous êtes déjà allé sur la bonne île et avez trouvé le coffre ou si vous n’avez pas encore trouvé la clé, vous pouvez accéder à la section appropriée du guide en cliquant sur l’un des les liens listés ci-dessous.

Pour trouver le coffre squelette, vous n’êtes pas obligé de trouver d’abord la clé; vous pouvez faire ces deux choses dans n’importe quel ordre. Cependant, pour cette partie du guide, nous avons déjà supposé que vous avez obtenu la clé.

Mer des voleurs | Le guide du grand conte maudit de voleur | Comment trouver le coffre squelette

Ce guide se décompose en deux étapes: obtenir le coffre et comment le retourner. Lorsque vous recevez pour la première fois le livre de quêtes The Cursed Rogue Tall Tale, vous trouverez que deux chapitres qui laissent des indices sur deux îles différentes. Le premier est pour localiser la clé squelette. Le second est pour localiser le coffre squelette, qui a été enterré par un pirate nommé Bill. Bill écrit avec des phrases très simples et vagues, il est donc parfois difficile de comprendre ce qu’il essaie de dire.

Première étape: localiser le coffre

Semblable à la clé squelette, le coffre squelette est gardé par un groupe de squelettes. Cependant, contrairement à la clé, vous devrez non seulement vaincre ces squelettes, mais également creuser à l’endroit approprié pour révéler le coffre. Cet endroit de fouille peut toujours être trouvé là où vous avez trouvé le groupe de squelettes qui le gardait, alors essayez de ne pas courir trop loin pendant que vous les combattez.

Étant donné que le jeu sélectionne au hasard son emplacement à partir de six îles différentes, nous ne pouvons pas déterminer exactement où votre coffre squelette spécifique sera situé. Cependant, nous avons fourni la liste complète ci-dessous, ainsi que des images qui peuvent vous aider à déterminer où vous trouverez le coffre et ses gardiens. Pour déterminer sur quelle île vous devez vous rendre, faites simplement correspondre l’image de votre livre avec l’une des images ci-dessous.

Creux de l’escroc

Il y a une grotte principale sur Crook’s Hollow. Pour trouver le coffre, vous devrez vous rendre dans le côté nord de cette grotte, en face de l’ancien coffre-fort trouvé dans le grand conte de Shroudbreaker. Vous trouverez le groupe de squelettes au bout de la grotte, juste à côté de la peinture rupestre Endless Lizard. Une fois qu’ils sont vaincus, creusez à l’endroit où ils sont assis.

Discovery Ridge

L’équipage squelette de Discovery Ridge se trouve au pied de la colline géante. Le moyen le plus simple de s’y rendre est de garer votre bateau près de la plage du côté est, puis de monter tout droit sur la colline. On pourrait penser qu’ils verraient le bateau géant s’arrêter, mais vous pouvez toujours les prendre par surprise! Une fois qu’ils sont vaincus, creusez à l’endroit où ils sont assis.

Belvédère

Lookout Point est une petite île, donc trouver les squelettes gardant le coffre est simple. Lookout Point est très au sud sur la carte, vous vous êtes donc probablement garé du côté nord de l’île. Marchez sur la plage et suivez le chemin qui mène au sud-ouest, et vous les trouverez là-bas. Une fois qu’ils sont vaincus, creusez à l’endroit où ils sont assis.

Mutineer Rock

Mutineer rock est une minuscule chaîne d’îles à l’extrémité sud des îles anciennes. Vous verrez probablement les squelettes gardant le coffre depuis votre bateau à l’approche des îles. Sinon, vous les trouverez assis sur l’îlot sud, sur la plage. Une fois qu’ils sont vaincus, creusez à l’endroit où ils sont assis.

Plunder Valley

Plunder Valley est l’un des endroits les plus difficiles pour trouver le coffre squelette. Lorsque vous arrivez sur l’île, dirigez-vous vers le système de grottes central du côté ouest de l’île et continuez vers l’ouest dans la grotte. Vous arriverez finalement dans une petite salle troglodyte avec une statue d’oiseau géante. La meilleure façon de trouver cette pièce est d’écouter les voix de l’équipage squelette qui garde le coffre. Ils sont dans cette pièce avec la statue d’oiseau. Une fois qu’ils sont vaincus, creusez à l’endroit où ils sont assis.

Havre des voleurs

Si vous avez déterminé que votre coffre est à Thieves ‘Haven, vous aurez du pain sur la planche. Vaincre le groupe de squelettes qui le garde n’est pas exactement difficile, mais les trouver peut être si vous ne savez pas comment vous rendre au sommet de l’île. Si vous faites le tour des bords extérieurs de l’île, vous trouverez des chemins qui mènent au sommet. Alternativement, vous pouvez aller au milieu avec le navire détruit et grimper aux échelles. Au sommet de l’île, du côté sud-est, se trouvent des statues qui ressemblent à trois têtes. Les squelettes gardant le coffre seront assis devant lui. Une fois qu’ils sont vaincus, creusez à l’endroit où ils sont assis.

Deuxième étape: renvoyer les artefacts

Maintenant que vous avez trouvé le coffre squelette, il est temps de l’ouvrir! Remorquez le coffre jusqu’au vaisseau et récupérez votre clé squelette. Lorsque vous l’ouvrez, vous trouverez un morceau brisé d’un télescope et un morceau brisé d’une carte d’étoiles. Ces objets sont inutiles pour le moment, alors ne vous embêtez pas à essayer de savoir quoi en faire.

Le jeu vous demandera de retourner les artefacts à Madame Olivia. Elle, comme vous vous en souvenez, est stationné à l’avant-poste de pillage. Réglez vos voiles, hissez votre ancre et dirigez-vous là-bas pour déterminer où aller ensuite.

Avertissement: spoilers ci-dessous

Lorsque vous arrivez à Plunder Outpost, assurez-vous de récupérer les objets cassés que vous avez trouvés dans le coffre, car elle aura besoin des deux. Marchez vers Madame Olivia dans la tente de l’Ordre des Âmes et rendez les artefacts. Elle les prendra, fera des conversations plus inquiétantes et exécutera un sort pour transformer les artefacts brisés en une boussole.

Nous allons sauter son explication de ce que vous devez faire avec cette boussole et vous le dire à la place: elle pointe toujours vers Briggsy. Dans notre prochain article, nous couvrirons Comment trouver et vaincre Briggsy. Si vous pensez pouvoir gérer cela vous-même, vous pouvez toujours consulter notre guide pour Emplacements des journaux cachés du voleur maudit!

