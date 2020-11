Flottes Twitter: Viennent maintenant les messages auto-effaçables

Twitter introduit une nouvelle fonctionnalité avec Fleets – des tweets qui se suppriment après 24 heures. Les flottes sont destinées à des messages courts qui ne peuvent être lus en ligne que pendant une courte période. Avec cela, Twitter souhaite abaisser le seuil d’inhibition pour les nouveaux utilisateurs.

Twitter a sur son Plateforme de messages courts les nouvelles flottes Twitter annoncées (via MacRumors). Une nouvelle zone a été créée pour les messages éphémères qui, autrement, pourraient ne pas être publiés du tout – les flottes Twitter. Cela signifie: les messages qui sont automatiquement supprimés après 24 heures. Tout comme nous le savons déjà sur des réseaux comme Facebook et Instagram. L’interaction avec les flottes Twitter est cependant limitée: ni les retweets ni les likes ne sont possibles, seul un message direct peut être écrit.

Début du déploiement mondial

Les flottes peuvent contenir des images ainsi que des vidéos et peuvent être fournies avec différents arrière-plans et format de texte. Si vous souhaitez créer un tweet sur une flotte, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton de partage sous le court message pour diffuser le message en tant que flotte.

Twitter déploie la flotte avec effet immédiat dans le monde entier pour les utilisateurs d’iPhones et de smartphones Android, et la fonctionnalité devrait être disponible pour tous les membres dans les prochains jours. Les messages à effacement automatique jouissent depuis de nombreuses années d’une grande popularité sur les réseaux sociaux, Snapchat étant un pionnier dans ce domaine, suivi d’Instagram, Facebook, WhatsApp et d’autres services. Seul Twitter n’avait pas une telle option – jusqu’à présent.