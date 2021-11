Une caméra annulaire capture une femme en train d’accoucher sur sa pelouse

Lorsqu’un couple du nord de la Californie a envisagé d’accoucher de leur petit garçon, Thomas, ils ont imaginé que cela se produirait dans un lit d’hôpital.

Cependant, le bébé avait d’autres idées et n’allait pas attendre pour y arriver.

Emily Johnson et son mari Michael avaient voulu accoucher à l’hôpital à cinq minutes de là avec une péridurale.

Au lieu de cela, la naissance s’est produite sur leur pelouse devant leur caméra Ring.

« J’allais accepter ces merveilleux analgésiques à l’hôpital », a déclaré Johnson à CNN. « Avoir un accouchement naturel ne faisait pas partie de mon projet de naissance. Mais étant donné la vitesse à laquelle le travail progressait, nous savions que je n’y arriverais pas.

Elle a poursuivi: «J’avais vraiment hâte d’en avoir fini. J’espérais qu’il viendrait tôt, mais nous ne l’avons jamais vraiment su », a déclaré la nouvelle mère.

Mais les plans ont changé pour le couple.

Johnson a déclaré qu’elle avait commencé à avoir des contractions une semaine plus tôt, le 11 novembre 2021. Elle pensait qu’elle avait suffisamment de temps pour se rendre à l’hôpital car ses contractions étaient espacées de 10 minutes pendant environ trois heures.

« Ensuite, les contractions sont passées de trois minutes à deux minutes à une minute en 20 à 30 minutes, et nous nous sommes dit: » Oh, nous devons monter dans la voiture, nous devons y aller « », a déclaré Johnson à KCRA.

Alors qu’elle commençait le travail actif, Johnson n’a pas pu se rendre à la voiture et a commencé à s’allonger dans l’herbe.

« Nous sommes arrivés à la voiture et j’ai juste dit: » Non, je ne peux pas monter dans cette voiture, je me dis simplement: » Je vais monter sur l’herbe. Je vais être ici. C’est ma place’ », a déclaré Johnson à KCRA.

« Je me suis juste allongé dans l’herbe et j’ai respiré profondément, (et puis) ​​il est déjà là, je peux me détendre. Il va bien, mais mec, est-ce que je ne veux plus jamais faire ça », a déclaré Johnson.

La mère de Johnson, Kristy Sparks, a aidé à accoucher du bébé. Elle se mit à quatre pattes en voyant apparaître la tête de Thomas.

«Au moment où ils se sont approchés de moi, j’avais un bébé dans mes bras qui pleurait. C’était irréel », a déclaré Sparks, se souvenant du moment où l’ambulance est arrivée sur les lieux.

Johnson faisait face à la caméra de la sonnette et peut être entendu crier sur les images en direct.

Selon Johnson, alors que son mari faisait des allers-retours, il a remarqué que la petite lumière bleue était allumée et avait enregistré tout le temps.

« Je suis juste reconnaissant d’avoir tourné dans cette direction car sinon, je ne pense pas que nous serions en mesure de partager la séquence vidéo avec qui que ce soit », a déclaré Johnson.

«Je me disais:« Oh, ça va être sur la caméra. Je vais regarder ça et nous partagerons ça », a déclaré Michael.

Quand Emily et Thomas sont arrivés à l’hôpital, ils ont immédiatement reçu de l’aide.

Johnson a ajouté: «Je plaisante en disant que j’étais comme une vache qui accouche dans le champ, car une fois à l’hôpital, des tontes d’herbe me sont tombées et les infirmières essuyaient la saleté de mon genou et je me suis dit : » Oh, j’ai accouché dans la pelouse.

Tous les deux se portent bien, heureusement, malgré l’entrée au monde peu conventionnelle de Thomas.

Thomas, sept livres 11 onces, est né à 22h42.

Sydney Taylor est un écrivain qui se concentre sur des sujets d’actualités et de divertissement.