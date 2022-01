Jason Momoa pourrait apparaître comme un méchant dans « Fast and Furious 10 »

Avec dix films à venir, la saga de »Rapides et furieux » est positionné comme l’un des favoris du public, étant l’un des plus rentables. Ajoutant de nouveaux personnages pour arrêter le mouvement de Toretto et compagnie à chaque nouvel épisode, il semble que cette fois ils affronteront Aquaman, eh bien Jason Momoa est en pourparlers pour entrer sur le campus de « Fast and Furious 10 »‘.

Le rôle de l’acteur n’a pas encore été décidé, mais tout indique qu’il sera le méchant de ce nouveau film. Si c’était vrai, nous le verrions faire équipe avec Charlize Theron, qui a été le méchant récurrent de la franchise et cause constamment des problèmes d’intrigue.

Ce serait l’occasion de voir Momoa jouer un rôle différent, car il a été classé pour jouer des héros dans différentes franchises, étant l’un des favoris des fans, il sera donc intéressant de le voir devenir et jouer un méchant. Aussi, le réalisateur du film Aquaman, james blême, a déjà participé au volet de « Fast and Furious 7 », il n’est donc pas difficile de penser que Momoa pourrait éventuellement entrer dans cet univers.

Bien que peu de détails soient connus pour le 10e volet de la franchise d’action, on sait que Justin Lin, reviendra en tant que réalisateur, après avoir réalisé les quatrième, cinquième, sixième et plus récemment le neuvième volet. Si Momoa finit par s’inscrire, il rejoindra Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris et Sung Kang, qui sont les seuls acteurs actuellement confirmés pour le film.

Le dixième film sans titre de la franchise »Fast and Furious » devrait sortir en salles le 19 mai 2023, peut-être avec Momoa dans le casting.