La petite amie de Max Ehrich: Qui est Mariah Angeliq?

On dirait que Max Ehrich est enfin parti.

le Jeunes et agités L’acteur a été vu l’air très confortable avec sa nouvelle petite amie moins de deux mois après que Demi Lovato a mis fin à leurs fiançailles éclair.

Ehrich et sa nouvelle copine, la chanteuse Mariah Angeliq, ont été aperçus en train de flirter et de s’amuser ensemble sur la plage le 18 novembre.

On ne sait pas si c’est la même plage qu’Ehrich a proposée à Lovato, puis il est revenu pour pleurer la fin de sa relation avec le chanteur de «Sorry Not Sorry».

Maintenant qu’il semble que Max Ehrich a retrouvé l’amour, les fans du monde entier se demandent la même chose:

Qui est la petite amie de Max Ehrich, Mariah Angeliq?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle flamme chaude de Max Ehrich.

Elle est une chanteuse.

Mariah Angeliq a obtenu sa grande pause en 2018 après avoir été signée à Universal Music.

Certains de ses succès incluent «Blah», «Bad» et «Lie to Me».

Mariah est son vrai nom.

Alors que de nombreux artistes ont un nom de scène, Mariah Angeliq a voulu garder son propre nom pour une raison particulière.

«Les gens disent toujours de me séparer de l’artiste, mais j’ai l’impression d’être une artiste. C’est qui je suis. Je ne peux pas mettre de masque, je ne peux pas changer», dit-elle.

Mariah Angeliq est un Lion.

La pop star est née le 7 août 1999, ce qui fait d’elle une Leo de 21 ans.

Elle est portoricaine et cubaine.

Selon la page Facebook de Mariah Angeliq, ses parents sont d’origine portoricaine et cubaine et elle a grandi à Miami, en Floride.

Elle est également bilingue et parle anglais et espagnol. L’espagnol était sa première langue et la chanteuse aurait commencé à apprendre l’anglais vers l’âge de trois ans.

Elle prend la pandémie au sérieux.

Il est toujours rafraîchissant de voir des célébrités très présentes sur les réseaux sociaux utiliser leur plateforme pour de bon!

La chanteuse publie régulièrement des photos d’elle-même (généralement avec d’autres) dans lesquelles elle porte un masque à la suite de la pandémie de coronavirus en cours.

Max Ehrich et Mariah Angeliq ont déjà fait leurs débuts sur Instagram en couple.

Ehrich s’est rendu sur Instagram le 17 novembre pour montrer sa nouvelle amoureuse à ses 1,5 million d’abonnés.

Le couple avait l’air d’être sur le point de sortir le nouvel album le plus chaud de 2020 avec la façon dont ils posaient l’un à côté de l’autre, et certains fans d’Ehrich ne pouvaient pas en avoir assez de la paire.

«Awww! Vous avez l’air heureux », a écrit un fan, tandis qu’un autre a commenté:« La princesse de Miami !!!! Yaaass l’aime.

Cependant, certains fans n’étaient pas si sûrs d’Ehrich d’entrer dans une nouvelle relation si peu de temps après que Demi Lovato ait mis fin à leurs fiançailles.

«Il a surmonté l’engagement très vite [eye roll]. Mec, prenez le temps de vous vérifier d’abord et assurez-vous que votre [sic] heureux. N’enfilez pas les filles », a écrit un fan concerné.

Un autre utilisateur d’Instagram a fait écho à ce sentiment en écrivant: «Je suis tellement déçu, on dirait que vous avez réellement utilisé Demi.»

Elle a été nominée pour deux prix cette année.

Mariah Angeliq a été nominée pour deux prix en 2020, dont Female Breakthrough Artist aux Lo Nuestro Awards et New Female Generation aux Youth Awards.

Elle a toujours su qu’elle voulait être chanteuse.

Quand tu sais, tu sais!

Mariah Angeliq savait qu’elle voulait être chanteuse dès son plus jeune âge, et il est sûr de dire qu’elle a définitivement suivi – et réalisé – ses rêves.

«Je porte la musique dans mon cœur et à Miami, j’ai vécu les meilleurs moments de ma vie. Ma mère m’a toujours inspiré en grandissant. Tout ce que j’ai entendu était de jouer de la musique et j’ai toujours eu le sentiment que la musique était ce que je devais faire. «

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.