« La Dame des morts », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« La dame des morts » (« Woman of the Dead » en anglais et « Totenfrau » dans sa langue d’origine) a été créée en Autriche le 1er octobre 2022 dans le cadre de la programmation ORF TV et est disponible dans le reste du monde via Netflix à partir du 5 janvier 2023. Mais certains réclament déjà un second volet de la série autrichienne réalisée par Nicolai Rohde.

La fiction policière écrite par Barbara Stepansky, Wolfgang Mueller, Benito Mueller, Mike Majzen et Nicolai Rohde, a un casting composé de Anna Maria Mühe, Felix Klare, Yousef Sweid, Shenja Lacher, Robert Palfrader, Simon Schwarz, Gregor Bloéb, Michou Friesz , Gerhard Liebmann, Hans Uwe Bauer, Sebastian Hülk, Andrea Wenzl, Wolfram Koch, Britta Hammelstein et Peter Kurth.

En los seis episodios de la serie que se basa en la novela alemana homónima de 2014 del autor Bernhard Aichner, Blum, una mujer ciega de venganza termina exponiendo los secretos más oscuros de su pequeña comunidad mientras busca a la persona responsable de la muerte de su époux. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison deLa dame des morts” ?

« LA DAME DES MORTS », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si ni ORF ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série autrichiennele dernier chapitre laisse la voie préparée à un nouvel opus qui poursuit la quête de vengeance de Blum, toujours en danger à cause de tout ce qu’il a découvert dans les premiers épisodes.

Depuis sa première en Autriche, la réaction des critiques et du public a été positive, ce qui ajoute des points pour le renouveau. S’il rencontre le même succès après son arrivée sur la populaire plateforme de streaming, il est fort probable qu’il obtienne le feu vert pour une deuxième saison.

De plus, considérant que « Totenfrau », le livre de Bernhard Aichner sur lequel la série est basée, a deux suites, « Totenhaus » et « Totenrausch »qui continuent l’histoire de Blum, il y a suffisamment de matière pour faire un deuxième et même un troisième lot de chapitres.

A la fin de la première saison de « La Dame des Morts », après que la police ait interrogé Blum, elle trouve la dernière pièce du puzzle lors d’une rencontre avec Massimo, et décide de venger la mort de son mari. Cependant, Mme Schönborn représente toujours une menace pour sa famille. Que va-t-il se passer dans le nouvel épisode ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service qui évalue parfois la réaction de ses abonnés pendant quelques semaines et en fonction de ces chiffres décide de renouveler ou d’annuler une production.