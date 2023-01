3 personnages Marvel qu’Henry Cavill pourrait jouer

merveille

Henry Cavill a cessé d’être Superman dans l’univers étendu de DC et cela pourrait être un moment intéressant pour Marvel de l’ajouter. Trois personnages pour l’acteur !

©GettyHenry Cavill

Henry Cavill apparu comme Superman dans le Univers étendu DC pour la dernière fois dans une scène post générique du film Adam noir où il a dit au personnage joué par Dwayne Johnson que « Ils devraient parler ». D’après la célèbre séquence, il semblait que les Britanniques reviendraient au DCEU mais finalement les nouveaux cadres de la marque, James Gunn et Peter SafranIls ont décidé de le virer.

Depuis lors, de nombreux fans de Henry Cavill ils ont demandé que Découverte Warner à travers de David Zaslav licencié James Gunn et Peter Safran réintégrer l’acteur de homme d’acier et, dans un pari ambitieux, rendre le Univers étendu DC à l’esprit créatif de zack snyder pour que le cinéaste complète la vision qu’il avait des héros et des méchants de la marque. En attendant, n’est-ce pas le bon moment pour vous de merveille profiter de la popularité de l’acteur Le sorceleur et l’embaucher?

+ Personnages Marvel pour Henry Cavill

.3. Docteur Fatalis

Il est le souverain de Latveria et un personnage au pouvoir incroyable qui rassemble à la fois la capacité que lui confèrent ses connaissances scientifiques tout en étant un puissant sorcier. Doom a servi d’antagoniste à de nombreux héros Marvel, notamment The Fantastic Four, The Avengers, et à certaines occasions s’est même associé à ses ennemis pour combattre une menace commune. Victor a une armure de combat qui rivalise avec celle d’Iron Man et est aidé par ses Doombots. Sera-t-il le méchant de Secret Wars ?

.2. hypérion

Toutes les versions d’Hyperion possèdent une force, une endurance, une vitesse, une durabilité, un vol et, dans certains cas, une haleine surhumaine. Ils ont chacun une perception sensorielle considérablement améliorée, s’étendant à la capacité de percevoir l’ensemble du spectre électromagnétique et l’équivalent de la vision aux rayons X. La vitalité d’Hyperion diminue lorsqu’il est exposé au rayonnement argonite. La version Earth-712 du personnage a un diplôme universitaire en journalisme à la Clark Kent.

.1. La sentinelle

Ses capacités dérivent d’un sérum expérimental qu’il a tenté de recréer le sérum de super-soldat en modifiant moléculairement son corps. Les limites des capacités de Sentry et leur nombre total sont inconnues, mais il a montré une super force colossale, un mouvement à la vitesse de la lumière, une invulnérabilité et la capacité de voler. Il peut également projeter des champs de force, contrôler la lumière et possède certaines capacités psychiques. Il maintient trois personnalités différentes dans son corps à la suite du sérum qui l’a muté.

