Penn Badgley s’éloigne de You et de Netflix avec ce projet

L’acteur de Gossip Girl prend du temps pour jouer dans une autre production. C’est ainsi qu’il retrouvera Leighton Meester et Victoria Pedretti.

© GettyPenn Badgley dans un projet loin de Netflix.

Au cours de la dernière décennie, Penn Badgley Il a su devenir l’un des acteurs préférés du public adolescent. Est-ce que l’artiste a mené le succès une fille bavarde dans la peau de Dan Humphrey puis est devenu une star de Netflix quand il a donné vie à Joe Goldberg dans Tu. Et bien que la prochaine saison excite les abonnés du géant du streaming, la vérité est que la célébrité a un projet à l’ordre du jour qui l’éloignera de la série.

Il s’agit de Podécrasé, un podcast dans lequel Penn Badgley partage les meilleures histoires d’adolescents de ses fans les plus fidèles. À 35 ans, après avoir fréquenté l’école et joué des élèves dans la fiction, l’acteur est prêt à raconter et à interpréter les expériences des autres qui se sont déroulées à cette époque inconfortable, pleine de situations heureuses et tristes et, bien sûr, de circonstances plus difficiles.

Bien qu’il soit le créateur, producteur et protagoniste de ce projet, il ne sera pas seul : Nava Kavelin et Sophie Ansari Ils vous accompagneront dans la conduite de ce programme qui s’annonce déjà aussi captivant que divertissant. « Podcrushed est le podcast où j’ai lu votre histoire de lycée, explorant le chagrin, l’anxiété et la découverte de soi d’être un adolescent.», a expliqué l’acteur aujourd’hui sur son Instagram, où plus de 4 millions d’utilisateurs suivent sa carrière.

«Avec Nava et Sophie, nous apporterons des histoires et des conversations sur le lycée, des béguins d’enfance et des batailles avec les poils du corps, aux combats, aux faux pas et aux moments d’irritabilité.», a-t-il conclu et annoncé que le premier épisode sera disponible sur toutes les plateformes numériques de 18 mai. La meilleure partie? Les grands amis que Penn a rassemblés tout au long de sa carrière, participeront également à Podécrasé.

En ce sens, ils auront une invitation très spéciale Leighton Meester (Blair Waldorf dans une fille bavarde), Victoria Pedretti (J’aime Quinn dans Tu) et jusqu’à Drew Barrymore Oui pluie wilson. Tous collaboreront pour raconter les anecdotes des auditeurs, en plus d’apporter leurs propres témoignages d’adolescence. Parallèlement, l’acteur enchaîne les enregistrements des quatrième tranche de Tu pour Netflix, toujours pas de date de sortie confirmée.

