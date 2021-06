Paramount confirmé à l’ouverture de A Quiet Place 3

Un endroit silencieux sorti en salles au pire moment car il a dû faire face à de grandes premières comme Cruella ou Le sortilège 3. Cependant, la deuxième partie du film est parmi les plus grosses recettes du moment et réaffirme le succès que le film original a eu en 2018. Avant les chiffres de taille, Paramount n’a pas hésité, elle a déjà confirmé le troisième film de la saga et dit quand il sortira. Réserve cette date!

Le film mettant en vedette Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Cillian Murphy a ressenti directement le besoin d’aller au cinéma que les fans ont une fois que les restrictions ont été levées en raison de la pandémie de coronavirus. Ce n’est que depuis sa première le 28 mai, levé 69,1 millions de dollars aux États-Unis (3 % d’avance sur la première bande en même temps).







En novembre 2020, il a été annoncé qu’un troisième volet de la saga était en cours d’élaboration, qui sera également conçu par Jean Krasinski. Les détails de l’intrigue sont gardés secrets, mais on sait que l’intention est d’élargir le monde qui a introduit le premier long métrage, laissant le public dans un monde post-apocalyptique où les survivants luttent pour rester en vie.

Quand est sorti A Quiet Place 3 ?

Paramount a ajouté à son calendrier de sortie officiel un film qui n’a pas encore de titre, mais répertorié comme A Quiet Place pour le 31 mars 2023. Jeff Nichols sera le réalisateur et scénariste, basé sur le projet Krasinski. Le film est à un stade précoce de développement, mais au moins, il a déjà un nord spécifique vers lequel se rendre.

En quoi consiste A Quiet Place ?

« En 2020, de mystérieuses créatures à l’ouïe extraordinaire ont décimé la population mondiale. Une famille se cache dans une cabane et communique en langage des signes pour éviter d’être traquée par ces monstres », est le synopsis du film original qui présente un univers qui promet de s’étendre.