La curieuse référence à « House of the Dragon » dans « Cobra Kai 5 »

La cinquième saison de « Cobra Kai »qui est disponible sur Netflix à partir du 9 septembre 2022, comprend plusieurs détails intéressants, notamment l’hommage de jeff kay, les polémiques qui se sont déchaînées au Mexique, l’apparition de certains personnages de « Karate Kid » et la référence « Maison du Dragon ».

Ce dernier se produit dans ‘Survivors’ (5×09), le neuvième épisode du cinquième épisode de la série Netflixqui commence par Tory Nichols (Peyton List) à la recherche de Samantha LaRusso (Mary Mouser) à la soirée Miyagi-Do et Eagle Fang pour avouer qu’il n’a pas perdu le tournoi de karaté All Valley.

Après avoir entendu que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) a soudoyé l’arbitre de la compétition pour favoriser Cobra Kai, Sam, déjà affecté par le baiser de Miguel (Xolo Maridueña) avec une autre jeune femme, attaque Tory, la faisant s’enfuir sans donner plus d’explications. .

Mais, À quel moment de l’avant-dernier épisode de la cinquième saison de « cobra kai » Ça fait référence à « Maison du Dragon” ?

Demetri compare Terry Silver à un Targaryen dans la saison 5 de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

LA CURIEUSE RÉFÉRENCE À « MAISON DU DRAGON » DANS « COBRA KAI 5 »

Après le combat, Sam, Miguel et Hawk (Jacob Bertrand) rencontrent Demetri (Gianni Decenzo) pour le renseigner sur ce qui s’est passé la nuit précédente. En apprenant la nouvelle, le meilleur ami d’Eli Moskowitz récapitule : «Sensei Targaryen a payé l’arbitre de All Valley et accusé les Kreese d’un crime qu’il n’a pas commis.”.

Avec sensei Targaryen, il fait évidemment référence à Terry Silver, en raison de son tempérament féroce et de ses cheveux platine.. La comparaison amusante montre clairement que Demetri est un fan de la culture pop.

La référence de « cobra kai » un « Maison du Dragon» coïncide avec la première du quatrième épisode de la série HBO Max qui a été très commentée par la séquence scandaleuse de Rhaenyra et Daemon Targaryen.

Après cette conversation, Sam, Miguel et les autres décident de rechercher Stingray pour découvrir la vérité sur son attaque. Bien qu’au début, Manta Ray refuse de dire un mot contre sensei Terry Silver, après la pression de ses anciens coéquipiers, il révèle la vérité, mais à sa manière.

Comme s’il s’agissait d’une campagne de jeu de rôle, Stingray explique ce qui s’est réellement passé cette nuit-là dans le dojo Cobra Kai et désigne Silver comme le véritable responsable de l’attaque. Cependant, il admet qu’il a peur de défier Terry.